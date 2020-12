Des pluies torrentielles devraient provoquer des inondations dans certaines régions du Royaume-Uni vendredi.

Le Met Office a émis un avertissement d’inondation orange pour le sud du Pays de Galles, où les maisons sont susceptibles d’être touchées et les communautés pourraient être coupées à cause de l’eau sur les routes.

Des perturbations des services de transport et des lignes électriques sont également attendues dans la région de 9h vendredi à samedi, avec une possibilité de prévision de la foudre et de la grêle.

Un avertissement météorologique jaune pour la pluie qui pourrait causer des perturbations à Cornwall, dans le Devon et dans la moitié sud du Pays de Galles est également en place à partir de 7 heures du matin.

Une bande de fortes pluies et de coups de vent côtiers devrait frapper le sud-ouest jeudi soir et persister jusqu’à vendredi.

Ailleurs, il y aura de la pluie concentrée à Aberdeen, mais des perspectives nuageuses avec des éclats lumineux attendus pour le reste du Royaume-Uni.

Les températures devraient être douces dans tout le pays, allant d’environ 9 ° C (48 ° F) dans le nord de l’Écosse à 13 ° C (55 ° C) à Plymouth.

La pluie devrait s’atténuer au cours du week-end, laissant des vagues lumineuses et des averses venteuses dans la plupart des endroits, le temps le plus humide restant dans les zones occidentales.

On prévoit également que les températures douces dans les bas adolescents dureront tout au long du week-end avant que le temps plus froid ne s’installe dimanche soir.