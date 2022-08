Alertes d’évacuation levées alors que l’incendie de Nohomin Creek continue de brûler

Le feu de forêt de Nohomin Creek au nord-ouest de Lytton reste actif et brûle sur un terrain rocheux auquel les équipes au sol ne peuvent pas accéder.

Le parc patrimonial Nlaka’pamux de la vallée de Stein reste fermé car de la fumée et des flammes peuvent être trouvées à l’intérieur des limites du parc.

L’activité sur les flancs sud, nord-est et est reste stable.

Le feu brûle depuis plus de trois semaines maintenant, découvert pour la première fois le 14 juillet, et est estimé à 3 745 hectares.

Les alertes d’évacuation dans Blue Sky Country ont été levées.

