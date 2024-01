Alertes démocratie – Le Sénat de Louisiane adopte la carte du Congrès avec deux districts à majorité noire

WASHINGTON DC — Le Sénat de Louisiane, dans un 27 voix contre 11a massivement avancé une proposition de carte du Congrès qui créerait une majorité supplémentaire noire après avoir reçu l’ordre de le faire par une ordonnance du tribunal.

La carte, qui est prise en charge par le gouverneur de la Louisiane, Jeff Landry (à droite), augmenterait la composition noire d’un district — élongation depuis De la paroisse de Caddo à la paroisse d’East Baton Rouge, actuellement détenue par le représentant américain Garret Graves (à droite), de 23 % à 54 %, éliminant presque certainement le républicain et offrant aux démocrates un siège supplémentaire au Congrès. Le quartier s’étendrait plus de 200 milles de longueur.

En juin 2022, un tribunal fédéral a invalidé la carte actuelle du Congrès de l’État pour violation de l’article 2 de la loi sur le droit de vote en diluant illégalement le pouvoir de vote des Noirs, et a ordonné la création d’un deuxième district à majorité noire. La décision a été suspendue pendant un an jusqu’en juin 2023, lorsque la Cour suprême des États-Unis a confirmé l’article 2 dans l’affaire historique de l’Alabama, Allen c.Milligan, et a également rétabli l’ordre bloquant la carte de la Louisiane. La 5e cour d’appel des États-Unis a ensuite fixé au 30 janvier la date limite pour une nouvelle carte que le corps législatif s’efforce actuellement de respecter.

Même si la carte était annoncé par Landry et soutenu par une large bande de républicains au Sénat, le président de la Chambre Mike Johnson (R-La.) a claqué la proposition en partie pour des raisons politiques brutes, écrivant que la carte exige « la renonciation à un siège républicain au Congrès ». Sans surprise, Graves s’est également prononcé contre la proposition, affirmant “Il n’y a aucune considération pour savoir si cette carte est dans le meilleur intérêt de l’État de Louisiane.”

Hier, le représentant américain Troy Carter (D), le seul membre noir du Congrès de Louisiane, a envoyé une lettre exhortant le Parlement à « faire ce qu’il faut » et déclarant qu’il est « prêt à travailler avec n’importe qui pour produire une carte constitutionnelle créant deux majorités ». -des circonscriptions minoritaires qui donnent aux candidats noirs une opportunité significative de gagner.

Une session extraordinaire ordonnée par Landry se déroule jusqu’au 23 janvier afin que les législateurs adoptent des cartes. Landry demande également à l’Assemblée législative d’envisager des changements majeurs à la carte de la Cour suprême de l’État au cours de la session extraordinaire. Si une nouvelle carte du Congrès n’est pas adoptée avant la date limite du 30 janvier, un procès sur la carte existante aura lieu devant le tribunal de district. De même, si les plaignants – composés d’électeurs et de groupes de défense des droits civiques – s’opposent à un plan approuvé par le Parlement, le tribunal de district déterminera si cette carte est conforme à la loi sur les droits de vote.

La proposition est maintenant transmise à la Louisiana House pour un examen plus approfondi. Une proposition distincte qui ajouterait également un deuxième district à majorité noire avancé d’un comité de la Chambre plus tôt dans la journée.

