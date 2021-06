Alerte virale ! L’actrice de Ram Teri Ganga Maili Mandakini est méconnaissable sur ces photos d’aujourd’hui ! | Buzz News

New Delhi : Vous vous souvenez du très beau Mandakini du « Ram Teri Ganga Maili » du légendaire cinéaste Raj Kapoor ? Eh bien, elle est venue, s’est évanouie sur les grands écrans pendant un certain temps, puis est devenue un mystère en raison de son absence soudaine du monde du showbiz.

Aujourd’hui, quelques photos de l’actrice flottent sur les réseaux sociaux et nous avons trouvé son pseudo Instagram non vérifié qui contient un pool de son album de famille. Vous serez surpris de voir la transformation de Mandakini d’hier et d’aujourd’hui.

Jetez un œil à ses photos :

Né Yasmeen Joseph, Mandakini a stupéfié le public en 1985, le réalisateur de Raj Kapoor, Ram Teri Ganga Maili, face à Rajiv Kapoor dans leurs premières entreprises. Elle a ensuite été vue dans quelques films tels que Dance Dance, Kahan Hai Kanoon et Pyaar Karke Dekho entre autres apparitions.

Cependant, avec son absence soudaine du cinéma, les fans ont été déçus et ont manqué de la regarder sur les écrans argentés. Maintenant, après de nombreuses années, les images virales de Mandakini ont fait surface en ligne et il y a beaucoup de buzz autour d’elles.

Mandakini a été vu pour la dernière fois à l’écran dans la version 1996 de Zordaar.