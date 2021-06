Alerte virale ! Krishna Shroff taquine de fumer des photos chaudes sur les réseaux sociaux, laisse tomber un indice majeur de vidéo musicale – Voir à l’intérieur | Buzz News

New Delhi : Krishna Shroff, la sœur de l’acteur Tiger Shroff, a de nouveau pris d’assaut Internet. Son nouveau look fumant est devenu viral sur les réseaux sociaux, et le dernier buzz est qu’elle jouera dans un clip vidéo plein d’entrain.

Élevant la barre de chaleur sur Instagram, Krishna Shroff a partagé quelques photos qui ressemblent à une allumeuse de son prochain clip. Elle a utilisé un hashtag dans sa légende #KinniKinniVaari, laissant entendre qu’il s’agissait de sa chanson à venir.

Pas ton bébé. @bgbngmusic #KinniKinniVaari #KKV, a-t-elle écrit en légende du post.

Krishna Shroff a réussi un pansement puissant dans un haut court bustier noir et un pantalon avec un blazer. Plusieurs fans et amis célèbres se sont pressés dans sa chronologie pour laisser tomber leurs commentaires.

La fille de Jackie et Ayesha Shroff est principalement en forme physique, tout comme son frère Tiger Shroff. Krishna, qui s’appelle affectueusement Kishu, est très populaire sur Instagram.

Elle sortait avec le basketteur professionnel Eban Hyams et les fans ont adoré leurs photos de lovey-dovey. L’étourdissante a de beaux tatouages ​​qui s’ajoutent à son avatar audacieux et audacieux.

Krishna Shroff dirige le MMA Matrix – le terrain d’entraînement physique qui est le secret de ses abdos de planche à laver. Elle s’entraîne régulièrement et travaille dur pour améliorer sa condition physique.