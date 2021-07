Alerte virale ! Après l’arrestation de Raj Kundra, les internautes dénichent son ancien tweet sur le débat Porno vs Prostitution | Buzz News

New Delhi : Après que l’homme d’affaires Raj Kundra a été arrêté et placé en garde à vue jusqu’au 23 juillet, une fête des mèmes s’est déclenchée en ligne. Il a été arrêté par la branche criminelle de la police de Mumbai dans une affaire relative à la création de films pornographiques et à leur publication via certaines applications lundi soir (19 juillet 2021).

Au moins 11 personnes dont Raj Kundra a été arrêté dans l’affaire pour implication présumée dans une affaire relative à la production de pornographie. Les trolls ne peuvent pas garder leur calme sur son arrestation et son implication présumée dans l’affaire.

Les internautes ont mis la main sur l’un de ses anciens tweets sur le débat Porn vs Prostitution qui a secoué les réseaux sociaux en 2012. Jetez un œil à certaines des captures d’écran partagées sur Twitter :

BREAKING : Shilpa Shetty Mari Raj Kundra ARRÊTÉ par Mumbai Crime Branch pour avoir publié Adult Films Racket #RajKundra

Voici un de ses vieux tweet.

C’est honteux. @TheShilpaShetty pic.twitter.com/Ie14Bh6vVG – Neha Gupta (@nehagupta_me) 19 juillet 2021

Kundra a été enregistrée en vertu des sections 420 de l’IPC (triche), 34 (intention commune), 292 et 293 (liées aux publicités et affichages obscènes et indécents) et aux sections pertinentes de la loi informatique et de la loi sur la représentation indécente des femmes (interdiction).

La police a rassemblé des preuves qui établissent des liens entre les deux entités commerciales, a déclaré l’officier. Ils ont trouvé leur Groupes WhatsApp, échanges d’e-mails, détails comptables et quelques films porno après une perquisition au bureau de Kundra à Mumbai, a déclaré Bharambe. « Alors que des preuves à charge ont été recueillies dans cette affaire, nous avons arrêté Raj Kundra et son directeur informatique Ryan Thorpe », a-t-il déclaré, ajoutant que « notre enquête est en cours ».

Au cours de l’enquête, il est également apparu que de nombreuses applications liées à la pornographie fonctionnaient dans le cybermonde, a-t-il déclaré. La police a ensuite arrêté la productrice Roma Khan, son mari, l’actrice Gehna Vashishth, le réalisateur Tanveer Hashmi et Umesh Kamath (qui s’occupait des opérations de la société Kundra en Inde), a-t-il déclaré. Au total, 11 personnes ont été arrêtées jusqu’à présent dans cette affaire, a indiqué le policier. La branche du crime a jusqu’à présent gelé au moins 7,50 crores de roupies dans divers comptes d’opérateurs d’applications en tant que produit du crime, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il y avait également des accusés recherchés.

« Après l’enquête, nous avons mis la main sur des preuves documentaires, des preuves électroniques et d’autres preuves qui nous sont parvenues », a déclaré l’officier. En raison du contenu, l’application au centre de la raquette a été retirée de l’Apple Store en juin 2020, a-t-il déclaré. « Pour l’instant, ce que nous voyons, c’est que Kenrin n’a peut-être été créé que pour contourner les lois car en Inde, ce n’était pas autorisé… Mais toute la création de contenu, les opérations et la gestion des comptes ont été effectuées à Mumbai », a-t-il déclaré.

(Avec entrées PTI)