Alerte VIDÉO ! J’ai survécu à d’énormes succès et chutes, y compris la faillite en Amérique : Kabir Bedi dit à sa petite-fille Alaya F | Nouvelles des gens

New Delhi : Alaya F, la petite-fille de l’acteur vétéran Kabir Bedi, a récemment organisé une conversation en direct avec sa nana (grand-père) pour célébrer le succès de son livre, Stories I Must Tell : The Emotional Life Of An Actor, qui a été accueilli avec des critiques élogieuses et apprécié succès commercial massif en tant que best-seller.

Alaya F et son grand-père Kabir Bedi ont parlé de divers sujets du parcours émotionnel de ce dernier – ses parents révolutionnaires, les hauts et les bas d’une carrière s’étendant sur trois continents, diverses relations, le mariage ouvert, la parentalité, les mariages brisés et la santé mentale.

Alaya a expliqué à quel point elle et ses amis ont vraiment apprécié la lecture du livre de Kabir et de son histoire de vie, qui est si pertinente et pertinente même aujourd’hui. Kabir a déclaré qu’il dédiait son livre à tous les jeunes qui veulent faire de ce monde un endroit meilleur.

La jeune actrice a expliqué à quel point elle avait trouvé la vie de Kabir si audacieuse et en avance sur son temps.

Au cours de la conversation en roue libre, Kabir a partagé: « J’ai survécu à d’énormes succès et chutes, y compris la faillite en Amérique. Mais je me suis relevé de tout cela … Pour les lecteurs, ils peuvent apprendre de ma vie, qu’est-ce qu’il a fait de mal que je ne devrais pas répéter … C’est bien d’échouer, mais de ne pas abandonner. J’ai appris de mes échecs et j’espère que les autres le feront aussi. »

Si cela ne suffisait pas, Alaya, qui s’est avérée être un hôte époustouflant et articulé, a même testé le jargon du millénaire de Kabir, et devinez quoi, Kabir s’en est plutôt bien sorti !

Alaya a partagé comment elle s’est rendu compte qu’elle faisait partie d’une famille qui avait une histoire si nouvelle à laquelle Kabir a dit: « C’est aussi votre histoire, Alaya! »

Stories I Must Tell: The Emotional Life of an Actor’ est publié par Westland Publishers et est disponible en librairie ou en ligne. En regardant la réponse écrasante à son livre, Kabir Bedi a révélé qu’il était prêt à sortir son livre en Italie en septembre avec Mondadori – le plus grand éditeur d’Italie !