Une alerte urgente a été lancée pour 16 sites à Perth après avoir été visités par un agent de sécurité travaillant dans un hôtel de quarantaine qui a été testé positif à Covid.

La ville, ainsi que la région de Peel et le sud-ouest de l’Australie-Occidentale, entreront dans un sévère verrouillage de cinq jours à partir de 18 heures dimanche après que l’homme dans la vingtaine ait rendu le résultat positif.

Les résidents qui ont visité l’un des 16 sites, y compris un supermarché Coles, un KFC et un 7-Eleven à des dates et heures spécifiques, ont été invités à se faire tester immédiatement et à s’isoler jusqu’à ce qu’ils reçoivent un résultat négatif.

Les sites sont répartis dans les banlieues de Maylands, Midland, Morley, Cloverdale, Burswood, North Perth, Perth et Nedlands.

De longues files d’attente sont vues à l’extérieur de Coles dans les Maylands, l’un des sites d’exposition potentiels, à Perth, dimanche

Toute personne qui a visité le KFC Maylands (photo) le 27 janvier de 18 h 00 à midi doit se rendre dans une clinique Covid pour être testée.

Ceux qui ont assisté à Spudshed, Coventry Village à Morley (photo) le 27 janvier de 20h à minuit doivent également se faire tester

Toute personne qui a visité l’un des sites suivants doit immédiatement rechercher un test Covid et s’isoler jusqu’à ce qu’elle reçoive un résultat négatif:

Coles Maylands le 25 janvier de 20h à 22h et le 29 janvier de 20h à 21h

KFC Maylands le 27 janvier de 18h à minuit

Mitsubishi Motors à Midland le 27 janvier de 19h à la fermeture

Spudshed, Coventry Village à Morley le 27 janvier de 20h à minuit

ECU Joondalup le 28 janvier de 11h à 14h

Consulat général d’Inde à St Georges Terrace le 28 janvier à 17h

Épicerie Halal à Cloverdale le 28 janvier de 19h à 21h

Coiffure Vénus Mesdames et Messieurs à Maylands le 29 janvier entre 13h et 15h

Perth Convention Center le 29 janvier entre 16h et 18h

Nedlands GP le 29 janvier entre 17h et 18h

Chemist Warehouse North Perth le 29 janvier entre 17h30 et 19h30

Station service 7-Eleven Ascot le 29 janvier de 20h à 21h

Coles Express Shell Clovedale le 30 janvier entre 12h et 15h

Station Service Puma à Burswood le 30 janvier de 11h à 12h

Pharmacie 777 au centre commercial Maylands Park le 30 janvier de 14h30 à 16h

L’alerte intervient alors que le Premier ministre Scott Morrison a averti que les prochains jours seront difficiles pour les 80% de la population de l’Australie-Occidentale qui ne seront pas autorisés à quitter leur domicile, sauf pour quatre raisons essentielles.

« Les jours à venir seront difficiles pour de nombreux Australiens occidentaux, mais nous sommes convaincus que WA sera en mesure de maîtriser l’épidémie actuelle », a déclaré M. Morrison.

« Un grand merci à tout le monde dans WA pour votre patience et votre coopération alors que nous travaillons tous pour lutter contre ce terrible virus. »

Le Premier ministre Scott Morrison a déclaré que les jours à venir seraient une période difficile pour les résidents d’Australie-Occidentale soumis à un verrouillage sévère

Toute personne ayant assisté au concessionnaire automobile Mitsubishi Motors à Midland (photo) le 27 janvier de 19 h à la fermeture doit se faire tester pour Covid.

Les acheteurs qui étaient au supermarché Coles Maylands (photo) le 25 janvier de 20h à 22h et le 29 janvier de 20h à 21h doivent se rendre dans une clinique Covid pour pouvoir être testés

Le premier ministre d’Australie-Occidentale, Mark McGowan, a déclaré qu’il était impératif que les résidents se présentent pour les tests et a noté qu’il était probable que davantage de sites soient ajoutés à la liste des sites d’exposition potentiels.

«Les personnes qui se sont rendues dans ces lieux à ces dates doivent se rendre dans une clinique COVID et se faire tester», a-t-il déclaré.

« En outre, les personnes qui vivent ou travaillent dans l’avenue Falkirk, dans la région de Maylands, y compris Coles, Liquorland et le quartier commerçant de Maylands, devraient se présenter pour un test.

« Ils doivent ensuite rentrer chez eux et s’isoler jusqu’à ce que leurs résultats de test négatifs soient renvoyés.

L’enquête est en cours par notre équipe de santé publique et il est probable que d’autres emplacements seront ajoutés à la suite de discussions supplémentaires avec l’homme.

Les résidents qui ne sont pas allés sur les sites mais qui développent des symptômes de type Covid sont également invités à se présenter pour des tests.

Perth, Peel et le sud-ouest entreront dans un verrouillage strict à partir de 18 heures dimanche et jusqu’à vendredi – affectant environ 80% de la population de WA

Ceux qui étaient chez Venus Ladies and Gentleman Hair Design Maylands coiffeurs (photo) le 29 janvier de 13h à 15h doivent être testés pour Covid

Les résidents qui ont visité la pharmacie 777 du centre commercial Maylands Park (photo) le 30 janvier de 14h30 à 16h doivent passer un test Covid

M. McGowan a averti qu’il pourrait y avoir des retards dans les tests et a suggéré aux gens de prendre « un chapeau, un écran solaire et de l’eau » pendant qu’ils faisaient la queue pendant l’été torride de Perth.

Les emplacements des cliniques de test seront annoncés sous peu et auront des heures prolongées dans un avenir prévisible.

McGowan a déclaré l’état d’urgence dimanche en révélant que l’homme dans la vingtaine avait été testé positif au virus après minuit samedi.

Perth, Peel et le sud-ouest entreront en lock-out à partir de 18 heures dimanche et jusqu’à vendredi, ce qui affectera environ 80% de la population de WA.

Les trois régions seront fermées les unes aux autres, ce qui signifie qu’il leur sera interdit de circuler entre elles sans dérogation. Des points de contrôle routier seront mis en place pour assurer la conformité.

L’employé a travaillé deux équipes au Sheraton Four Points dans le quartier central des affaires de Perth et était stationné à un étage où au moins un voyageur de retour a été diagnostiqué avec la souche britannique de la maladie, qui est jusqu’à 80% plus infectieuse.

M. McGowan a déclaré que le séquençage génomique est déjà en cours, mais il serait raisonnable d’accepter que l’homme ait contracté la souche mutante et que ses contacts étroits seraient testés positifs dans les prochains jours.

Le premier ministre d’Australie occidentale, Mark McGowan, a tenu une conférence de presse d’urgence dimanche

Les résidents sont photographiés en train de faire la queue pour entrer dans un supermarché Coles dimanche avant que le dur verrouillage de cinq jours n’entre en vigueur

L’employé fait également office de chauffeur de covoiturage, mais le premier ministre comprend qu’il n’avait travaillé aucun quart pour l’entreprise depuis le vendredi 23 janvier.

L’État a connu près de 10 mois sans un seul cas de Covid-19 dans la communauté, un exploit que M. McGowan attribue à sa position ferme sur les frontières – bien que ce point de vue soit contesté par d’autres États.

Conformément aux ordonnances de verrouillage, les résidents ne seront autorisés à quitter leur domicile que pour quatre raisons; acheter des produits essentiels comme l’épicerie et les médicaments, rechercher un traitement médical, faire de l’exercice pendant une heure par jour et travailler si une personne ne peut pas travailler à distance.

Tous les pubs, clubs, terrains de jeux et gymnases de Perth fermeront, tandis que les restaurants seront ouverts uniquement à emporter et les visites seront interdites dans les maisons de soins et les hôpitaux.

Les écoles resteront fermées – elles devaient rouvrir lundi pour le premier jour de l’année.

Des restrictions ont également été réintroduites pour les funérailles – les limitant à seulement 10 personnes pour la durée du verrouillage.

Les mariages ont été annulés pendant la période de verrouillage.

L’État a profité de près de 10 mois sans un seul cas de Covid-19 dans la communauté, un exploit que M. McGowan attribue à sa position ferme sur les frontières en fermant son État du reste de l’Australie pendant la majeure partie de 2020.

Les résidents doivent porter des masques faciaux en tout temps lorsqu’ils sont à l’extérieur et les masques faciaux sont également obligatoires sur les lieux de travail intérieurs.

Les masques sont obligatoires dans les transports publics.

Toute personne dans les régions verrouillées a été exhortée à rester sur place pour éviter de propager potentiellement le virus dans les communautés régionales et vulnérables.

« Nous encourageons vivement tous les habitants de cette région qui viennent d’une autre région de WA, à rester ici », a déclaré M. McGowan.

«Ne vous déplacez pas plus loin en dehors de cette zone tant que le verrouillage n’est pas terminé.