Alerte spoiler Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Akshara et Aarohi exposent les mauvaises intentions de Sujit ; Manjari pour soutenir Sujit ?

Harshad Chopda et Pranali Rathod vedette Ouais Rishta Kya Kehlata Hai est dans l’actualité depuis longtemps. Le scénario intéressant a attiré l’attention de tous. La promo de la série a également laissé tout le monde enthousiasmé par l’histoire future. Selon la promo, Akshara apprend sa grossesse alors qu’elle est sur le point d’épouser Abhimanyu. Cependant, elle n’arrive pas à comprendre comment elle parviendra à élever l’enfant d’Abhinav.

Dans le dernier épisode, nous avons vu les Birlas et les Goenka se préparer pour le grand mariage d’Abhimanyu et d’Akshara. Nous commençons à discuter des cadeaux de mariage pour Abhimanyu et Akshara. Manjiri se souvient de la promesse d’Akshara de prêter 100 % d’attention à sa nouvelle relation avec Abhimanyu.

Abhimanyu et Akshara disent à leurs familles qu’ils ne veulent aucun cadeau. Grand-mère dit à Akshara qu’elle veut lui donner l’amour et les bénédictions de Naira.