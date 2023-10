Alerte spoiler Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Aarohi cache la vérité d’Akshara pour sauver sa relation avec Abhimanyu

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Hindi TV show à venir, le 7 octobre : Dans le dernier morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, le chapitre de Sujit est enfin clos et la cérémonie sangeet a commencé, et tout le monde apprécie beaucoup. Plus tard, Aarohi reçoit le rapport sur la grossesse d’Akshara et commence à penser que si elle donne ce rapport à Akshara, (Pranali Rathod), puis sa relation avec Abhimanyu (Harshad Chopda) sera brisé pour toujours. Eh bien, Aarohi (Karishma Sawant) cache ce rapport à tout le monde, mais dit la vérité à Suhasini Ji, et elle lui dira également qu’après le mariage, elle révélera la vérité. Il faudra attendre pour voir la tournure. Abhimanyu (Harshad Chopda) acceptera-t-il cet enfant ?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Twist à venir

Dans le prochain morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Aarohi (Karishma Sawant) cache ce rapport dans son portefeuille, et Manjiri apporte une autre tournure : elle voit enfin le rapport. Il se pourrait qu’elle soit prête puisqu’elle a également accepté Neil qui est l’enfant illégitime de Harshvardhan. Manjiri (Ami Trivedi) et Abhimanyu (Harshad Chopda) se prépareront-ils ou non pour ce mariage ? Voyons ce qui se passe dans le prochain morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai.

Dans le futur morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous pourrions assister à un rebondissement intéressant : Abhimanyu sera suffisamment mature et il décide d’adopter l’enfant d’Abhinav. Il donnera tout son amour et ses soins, tout comme Abhinav l’a donné à Abhir, mais les téléspectateurs veulent voir la réaction de Muskan. Va-t-elle se préparer ? Il se pourrait que le mariage d’Abhimanyu et d’Akshara (Pranali Rathod) ait lieu et que Manjiri leur donnera sa bénédiction. Eh bien, on spécule à plusieurs reprises qu’Abhimanyu, alias Harshad Chopda, mourra dans un accident de voiture et qu’il quittera la série.

L’émission Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est l’une des émissions télévisées les plus anciennes. Le dernier morceau parle des cérémonies de mariage d’AbhiRa. Désormais, le morceau à venir est plein de suspense. Le mariage d’AbhiRa aura-t-il lieu ou non ?