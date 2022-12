Alerte spoiler : si vous voulez plus d’argent, essayez cette astuce scientifiquement prouvée

Cette histoire fait partie Donc de l’argentune communauté en ligne dédiée à l’autonomisation et aux conseils financiers, dirigée par CNET Editor at Large et l’animateur de podcast So Money Farnoosh Torabi.

Imaginez perdre toutes vos économies. Imaginez maintenant que vous perdiez toutes vos économies à cause de Bernie Madoff, le (feu) escroc qui a pris plus de 50 milliards de dollars d’investissements de ses clients dans une combine à la Ponzi.

C’est ce qui est arrivé à l’auteur et conférencier à succès Geneen Roth et son mari en 2009. Ses amis lui ont suggéré de se concentrer sur le positif, mais elle ne pouvait pas suivre ce conseil, du moins pas à l’époque. “Ce n’était pas le moment d’être spirituel… C’est le moment de devenir hystérique”, m’a-t-elle dit sur mon podcast.

Bientôt, Roth s’est rendu compte que pour recoller les morceaux et renouveler sa vie financière, elle devrait s’éloigner de la haine de soi et se concentrer sur ce qui n’avait pas été perdu : sa santé, sa maison, son mariage et ses talents. Être reconnaissante pour la richesse restante de sa vie, les choses de valeur que Madoff ne lui avait pas volées, lui a appris quelques leçons essentielles et lui a donné la force d’agir. Elle est revenue à l’écriture, une compétence qui l’avait aidée à construire une carrière littéraire massive. Elle a écrit de nouveaux articles — une relatant sa débâcle Madoff – et l’a transformé en un livre. “L’argent a commencé à revenir”, a-t-elle déclaré.

Passer de la honte à la gratitude a également conduit Roth à apprécier davantage l’argent. “Cela m’a appris à être beaucoup plus diligente, beaucoup plus consciente de l’endroit où j’ai dépensé mon argent, investi mon argent … pour que cela soit en alignement avec mes valeurs, sur ce qui m’importe vraiment”, a-t-elle déclaré.

Je sais que beaucoup d’entre nous en ont assez d’entendre parler du pouvoir de la gratitude autour de Thanksgiving, en particulier lorsque la majorité des Américains sont confrontés à des difficultés quotidiennes en raison du coût élevé de la vie, de l’inflation et de la précarité de l’emploi. Mais la pratique de la gratitude a été scientifiquement prouvée pour aider les gens à aller de l’avant et à attirer plus de richesse. Une année 2016 bien citée Université du Nord-Est Une étude a révélé que le fait d’embrasser le bien dans nos vies aujourd’hui nous donne de la valeur et nous donne envie de protéger davantage l’avenir.

Lorsque j’ai parlé avec le co-auteur de l’étude David De Steno, il a expliqué que la gratitude favorise la patience. Cela vous fait ralentir et réfléchir et avoir une meilleure appréciation des gains à long terme par opposition à la gratification instantanée. En conséquence, nous pouvons prendre moins de décisions impulsives concernant l’argent et nous concentrer plutôt sur la réalisation d’objectifs financiers futurs, tels que la retraite ou l’épargne-études. DeSteno dit que développer la patience financière nécessite d’être cohérent, alors essayez de noter ce pour quoi vous êtes reconnaissant quelques fois par semaine.

Lire la suite: Mardi je donne : ce que cela signifie et comment vous pouvez aider

L’une de mes citations préférées sur la définition de ce que signifie être « riche » vient d’un Épisode du podcast So Money avec l’auteur à succès Seth Godin. Il a dit : “Si vous avez des ressources, si vous avez la liberté de choisir, si vous avez la capacité non seulement de dépenser de l’argent, mais aussi de passer du temps et de créer des choses qui touchent les autres, vous êtes riche.”

Pour moi, l’expérience de Roth, l’étude de DeSteno et les paroles de Godin sont un rappel important pour être plus attentif et reconnaissant pour ce que j’ai. Voici quelques façons de pratiquer la gratitude envers vous-même et envers les autres pour vous aider à améliorer votre bien-être financier.

Écris le

Godin pense que la consignation de vos objectifs financiers avec ce pour quoi vous êtes reconnaissant est “probablement le plus grand changement qu’une personne moyenne puisse faire dans sa vie pour le prix d’un papier et d’un crayon”. Pourquoi? Parce que, dit-il, apprendre à articuler des objectifs – financiers ou autres – vous aidera à défaire des histoires que vous acceptez depuis longtemps. Par exemple, vous pourriez découvrir que vous poursuivez un objectif impossible, comme acheter une belle voiture neuve, qui vous fait mal à l’aise d’avoir à contracter un prêt que vous ne pouvez pas vous permettre. La pratique de tenir un journal vous permet d’être plus intentionnel avec ce que vous voulez et vous aide à concevoir des objectifs qui sont réellement réalisables et qui vous rendent heureux.

Apprécier les ressources et l’accès

Nous pouvons rapidement identifier les grandes choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, comme notre travail, notre maison et la nourriture sur la table. Il est également important d’apprécier les petits avantages parfois négligés dans votre vie qui peuvent alimenter votre bien-être financier. Il peut s’agir de parler une deuxième langue ou d’avoir une chambre d’amis dans votre maison. Ces atouts sont précieux et peuvent vous aider, vous ou quelqu’un d’autre, à améliorer leur vie. Même le fait de reconnaître que vous avez un horaire flexible peut vous inciter à aider un parent qui a besoin d’une garde d’enfants l’après-midi dans une impasse. Être conscient de ces atouts peut nous inspirer à être plus charitable avec notre réseau et nos voisins, qui pourraient un jour nous rendre la pareille.

Célébrez vos victoires

J’entends souvent cela de la part de ceux qui ont travaillé dur pour éliminer la dette. Pour améliorer leurs chances de franchir la ligne d’arrivée, ils montrent leur gratitude pour le chemin parcouru. Ils célébreront une victoire, comme rembourser une de leurs cartes ou négocier avec un créancier pour réduire leur taux d’intérêt, en s’offrant – ou en offrant à quelqu’un d’autre – une petite gâterie. Ils peuvent ouvrir une bouteille de vin, faire un don à une association caritative ou regarder un film avec un ami. En valorisant vos petites réalisations tout au long d’un grand voyage, vous reconnaissez votre volonté, restez motivé et êtes plus susceptible de maintenir le cap. Même si vous sentez que vous n’avez pas gagné d’argent important, regarder en arrière pour évaluer les progrès que vous avez réalisés peut aider à mettre les choses en perspective.

Désactiver les médias qui vous font vous sentir mal

Pratiquer la gratitude peut être difficile dans un monde où nous voyons toujours comment les autres vivent ou se présentent sur les réseaux sociaux. Regarder les autres afficher leur maison, leur corps, leur voiture et leurs enfants “sans défaut” sur Instagram et TikTok peut être dangereux si nous commençons à mesurer notre estime de soi par rapport à ce qu’ils vendent. Si les comptes de médias sociaux ou les émissions de télé-réalité vous laissent un sentiment de FOMO, ou vous font remettre en question vos décisions financières, ou même dépenser trop pour essayer de « suivre » les Jones, arrêtez d’être dans le public.

Plus de So Money Hot Mic