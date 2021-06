Alerte spoiler : Rakhi Sawant a-t-il révélé le nom du vainqueur de Khatron Ke Khiladi 11 avant la diffusion ? – Regarder | Nouvelles télévisées

New Delhi: La reine du divertissement de Bollywood Rakhi Sawant nous a toujours amusé avec ses commentaires coquins et légers sur l’actualité. Cette fois, cependant, les fans soupçonnent qu’elle a peut-être donné un spoiler pour le prochain spectacle Khatron Ke Khiladi 11 en laissant échapper le gagnant ! Lors d’une récente interaction avec Paps, on l’a entendue parler des candidats de l’émission tels que Rahul Vaidya, Shweta Tiwari et Arjun Bijlani et qu’ils sont finalement rentrés du Cap, où l’émission était tournée.

Dans une vidéo mise en ligne par la créatrice numérique Chipku Media sur Instagram, on l’a entendue demander : « Sab log aagaye (Tout le monde est de retour) ? Bienvenue, bienvenue, tout le monde. Rahul Vaidya, bienvenue. Shweta, bienvenue. Aur kaun tha (Qui d’autre était là) ? ».

Quand l’un des papas lui a dit que l’acteur de télévision Arjun Bijlani était également revenu du Cap, elle a, sans le savoir, dit: « Arjun Bijlani jeet gaya na (Arjun Bijlani a gagné, n’est-ce pas) ».

Découvrez son chat avec des obturateurs:

La 11e saison de l’émission de télé-réalité Khatron Ke Khiladi a commencé à tourner le mois dernier alors que de nombreux concurrents se sont envolés pour Cape Town le 6 mai. De nombreux visages populaires seront vus dans l’émission de télévision audacieuse et les fans sont ravis de voir comment ils surmontera leurs peurs.

Des acteurs tels que Nikki Tamboli, Divyanka Tripathi Dahiya, Arjun Bijlani, Rahul Vaidya, Abhinav Shukla, Vishal Aditya Singh, Aastha Gill, Anushka Sen, Sana Makbul, Sourabh Raaj Jain, Varun Sood, Mehek Chahal participeront au spectacle.

L’émission animée par Rohit Shetty est basée sur l’émission de télévision américaine Fear Factor dans laquelle les participants doivent s’affronter en effectuant des tâches ou des cascades risquées. Les concurrents sont souvent contraints d’affronter leurs peurs alors que les défis testent leurs limites.