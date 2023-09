Alerte spoiler Kundali Bhagya : Shrishti réalisera-t-il son erreur et réunira Preeta, Karan ?

Kundali Bhagya Hindi TV Show à venir, le 16 septembre : dans le dernier morceau de Kundali Bhagya, Preeta (Shraddha Arya) et Shrishti atteignent la maison de Lunthra où Preeta cherchera toutes ses réponses. De l’autre côté, nous voyons Shrishti essayer à nouveau d’éviter de lui dire la vérité. Mais finalement, on voit Shrishti lui dire que Karan Luthara (Shakti Anand) l’aime et il lui proposera. Mais Shrishti modifie la vérité et dit à Preeta que Nidhi est la femme de Karan et qu’elle ne devrait donc pas s’approcher de Karan. Une fois de plus, Shrishti cache tout, mais Gurpreet fait comprendre à Shrishti que Preeta a besoin de ses enfants, sa maison a besoin d’elle et fait enfin comprendre à Shrishti qu’elle a mal fait avec Preeta et Karan en les séparant. Voyons ce qui se passe ensuite.

Kundali Bhagya à venir

Dans le morceau suivant de Kundali Bhagya, nous voyons Preeta (Shraddha Arya) et Shrishti (Anjum Fakih) et toute la famille Luthara prêts à célébrer le festival Janmashtami, car ils portent tous une robe de couleur jaune alors que nous voyons le thème jaune pour lequel ils avaient décidé. janmashtmi pooja, et nous voyons qu’ils font tous du pooja en paire. Palki (Sana Sayyad) et Rajveer (Paras Kalnawat) ont fait du caca ensemble, et Shanaya et Shaurya ont fait du caca ensemble, et tout à coup Preeta vient aussi là-bas et fait aarti avec Karan (Shakti Aanand), mais Karan rate l’occasion de la rencontrer. Ce Janmashtami Preeta se débarrassera-t-il du mal (Nidhi) ?

Preeta tuera-t-il Nidhi ?

Dans le futur morceau de Kundali Bhagya, nous voyons que Palki décide de garder ses distances avec Rajveer car elle pense qu’il aime Shanaya, mais dans le futur morceau, nous verrons peut-être que la confusion entre Palki et Rajveer sera résolue. Désormais, les téléspectateurs attendent également avec impatience les retrouvailles de Karan et Preeta. Attendons de voir le rebondissement à venir.