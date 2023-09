Alerte spoiler Kundali Bhagya : Preeta jure de trouver la vérité, mais sera-t-il facile d’affronter Nidhi ?

Kundali Bhagya Hindi TV show à venir, 9 septembre: Dans le dernier morceau de Kundali Bhagya, Preeta est prête à se rendre chez Luthara, mais en chemin, elle aperçoit le même tueur qui avait tenté de la renverser par la voiture. Ils suivent sa voiture pour tenter de retrouver qui il est mais ratent l’occasion. Plus tard, nous voyons Nidhi entendre Preeta (Shraddha Arya)tje parle d’elle et de la façon dont elle a essayé de la tuer, mais quel plan Nidhi va-t-elle jouer maintenant pour prouver son innocence ? De l’autre côté, on voit Palki (Sana Sayyad) précipitez-vous et venez à la maison de Luthra pour rencontrer Kavya et Rajveer (Paragraphes Kalnawat), car elle s’inquiète vraiment pour eux.

Kundali Bhagya à venir

Dans le prochain morceau de Kundali Bhagya, nous voyons que Karan et Rishabh décident d’aller au temple. Preeta et Shrishti (Anjum Fakih) se rendent également au même temple pour le darshan. Mais encore une fois, ils ratent une occasion de se rencontrer, mais Karan (Shakti Aanand) sent la présence de Preeta. On voit Preeta (Shraddha Arya) acheter un ballon et le lâcher dans les airs et il souffle près de Karan. C’est comme si même s’ils ne sont pas l’un en face de l’autre ou ensemble, le destin essaie de les réunir. Eh bien, nous voyons Karan se sentir heureux une fois qu’il voit le ballon et il se souvient des moments romantiques avec Preeta.

Dans le futur morceau de Kundali Bhagya, nous pourrions voir beaucoup de drame alors que Preeta arrive enfin à la maison Luthara. Elle se sent perdue dans l’immense maison et ne parvient pas à retrouver Nidhi. Mais la séquence gardera le public au bord du siège. Quelqu’un verra-t-il enfin Preeta ? Réaliseront-ils qu’elle est vivante ? Et est-ce le moment de la confrontation entre Karan et Preeta ?

Kundali Bhagya est l’une des émissions les plus populaires et beaucoup de drames et de rebondissements nous attendent. Nous ne pouvons qu’espérer que cette fois, Preeta se souviendra de quelque chose après avoir été dans la maison et pourra retrouver son mari et ses trois enfants.