Alerte spoiler Kundali Bhagya : Preeta exige de connaître la vérité, Shrishti va-t-il enfin tout révéler ?

Kundali Bhagya Hindi TV Show à venir, 12 septembre: Dans le dernier morceau de Kundali Bhagya, on voit Karan (Shakti Anand) s’assoit avec Shaurya et lui fait comprendre qu’il l’aime, et l’avertit de ne jamais blesser Kavya car elle est sa princesse. De l’autre côté, Preeta (Shraddha Arya) dit à Shrishti qu’elle a eu des visions et lui demande de l’aider si elle sait quelque chose sur son passé. Mais Shrishti ne peut rien dire à Preeta. De l’autre côté, on voit que Preeta est incapable de comprendre son état, mais elle ressent de l’amour pour Karan. Eh bien, il faut attendre pour voir le rebondissement : quand Karan et Preeta se réuniront-ils ?

Preeta veut connaître son passé

Dans le morceau suivant de Kundali Bhagya, nous voyons que Preeta (Shraddha Arya) s’est inquiétée pour Kavya, et elle décide de la rencontrer une fois et de lui poser des questions afin qu’elle atteigne seule la maison de Luthara, mais la maison est si grande qu’elle ne peut pas. Trouvez Kavya. Mais elle atteint la chambre de Karan (Shakti Aanand). Il est dans les toilettes mais a l’impression que Preeta y était. Mais Nidhi arrive juste à temps pour s’assurer que Karan et Preeta ne se rencontrent pas. Eh bien, cette piste de séparation devient tout simplement trop longue et les téléspectateurs attendent avec impatience de voir les retrouvailles de Karan et Preeta.

Kundali Bhagya à venir

Dans le futur morceau de Kundali Bhagya, nous voyons Shrishti chercher Preeta partout, et elle atterrit également à la maison Luthara. Finalement, elle entre dans la maison par la porte arrière et fait sortir Preeta de la maison, mais Preeta se met en colère et lui demande pourquoi elle se comporte si secrètement. Eh bien, nous devons attendre pour voir la tournure. Shrishti révélera-t-il toute la vérité devant Preeta cette fois-ci ?

Kundali Bhagya est l’une des émissions de télévision les plus populaires et très populaire. Mais maintenant, les créateurs devraient faire avancer la piste et faire rencontrer Karan et Preeta et leur donner une chance de réparer tout ce qui s’est passé dans le passé. De l’autre côté, Shanaya essaie de flirter avec Rajveer (Paras Kalnawat) et Palki (Sana Sayyad) est jalouse. Cette nouvelle histoire d’amour devrait elle aussi avancer. Que se passera-t-il lorsque Shanaya réalisera que Shaurya ne l’aime pas ? Alors, est-ce qu’il s’éloigne d’elle car il pense qu’elle et Rajveer sont amoureux ? Voyons quand toute cette confusion sera résolue.