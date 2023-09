Alerte spoiler Kundali Bhagya : Palki réalise que son amour pour Rajveer, Karan et Preeta se retrouvent presque face à face

Kundali Bhagya Hindi TV Show à venir, 15 septembre: Dans le dernier morceau de Kundali Bhagya, on voit Karan (Shakti Anand) ressentir la présence de Preeta (Shraddha Arya), et il court vers l’auto en prenant Preeta et Shrishti. Mais nous voyons Preeta et Shrishti se disputer là où Preeta demande à l’autowallah de s’arrêter tandis que Shrishti lui dit de continuer à rouler. À ce moment-là, Rishabh arrête Karan (Shakti Anand) de courir derrière l’auto. De l’autre côté, on voit Palki pleurer car elle ne supporte pas de voir Shanaya et Rajveer se rapprocher si près. Finalement, Palki a réalisé qu’elle est amoureuse de Rajveer. Va-t-elle avouer ses sentiments à Rajveer ?

La célébration du Janmashtami a lieu à la Maison Luthara

Dans le morceau suivant de Kundali Bhagya, le festival Janmashtami rassemble tous les membres de la famille Luthara. Palki (Sana Sayyad) et Kavya (Mrunal Naval) dansent et tout le monde apprécie vraiment le festival. Toute la maison est décorée et est très belle. Tout le monde s’habille en costumes jaunes pour rester fidèle au thème jaune. De l’autre côté, on voit Nidhi essayer de se rapprocher de Karan (Shakti Aanand), mais les téléspectateurs savent très bien que Karan n’aime que sa Preeta. Attendons de voir le rebondissement : ce Janmashtami réunira-t-il enfin Karan et Preeta (Shraddha Arya) ainsi que Palki et Rajveer ?

Kundali Bhagya à venir

Dans le futur morceau de Kundali Bhagya, on voit Preeta et Shrishti (Anjum Fakih) atteindre à nouveau la maison Luthara pendant le festival de Janmashtami mais ils cachent leur visage pour que personne ne les reconnaisse. Mais quelle est l’intention de Shrishti ? Si elle veut les séparer, alors pourquoi va-t-elle chez les Luthara ? Eh bien, il serait peut-être possible qu’ils aillent parler au Nidhi. Mais Preeta trouvera un chemin vers Karan mais ils ne se reconnaissent pas car son visage est caché avec une dupatta. À ce moment-là, Shrishti l’emmène. Voyons combien de temps nous devons attendre pour voir l’histoire de Kundali Bhagya avancer après ce jeu de cache-cache entre Preeta et Karan.

Kundali Bhagya est l’une des meilleures émissions de télévision et est très populaire et elle a récemment dépassé Yeh Rishta Kya Kehlata Hai dans les charts TV TRP. Mais les mêmes pistes répétitives peuvent désintéresser les téléspectateurs. Nous espérons que les créateurs apporteront bientôt quelque chose d’incroyable dans la piste.