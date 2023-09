Alerte spoiler Kundali Bhagya : les célébrations de Janmashtami réuniront-elles Karan, Preet et Rajveer, Palki ?

Kundali Bhagya Hindi TV Show à venir, le 14 septembre : dans le dernier morceau de Kundali Bhagya, nous voyons Nidhi entrer chez Karan (Shakti Anand) chambre et lui donne ses vêtements. De l’autre côté, on voit Preeta (Shraddha Arya) rejoignez également la maison de Luthara pour parler à Nidhi. Preeta a changé les vêtements que Nidhi avait gardés pour Karan. Eh bien, encore une fois, nous voyons Karan et Preeta se rapprocher si près, mais ils manquent de se rencontrer. D’un autre côté, Shrishti cherche Preeta partout et elle se rend chez Luthara pour la ramener. Pendant ce temps, Karan sent la présence de Preeta mais Shrishti arrive à maintes reprises et emmène Preeta hors de la maison de Luthara avec elle. Attendons de voir combien de temps Shrishti les empêchera de se rencontrer.

Kundali Bhagya Alerte spoiler à venir

Dans le morceau suivant de Kundali Bhagya, nous voyons Rajveer (Paras Kalnawat) et Shaurya (Basser Ali) se battre à cause de Shanaya, car Shaurya pense que Rajveer l’aime. De l’autre côté, Rajveer doit protéger Shanaya car elle est la sœur de Palki. En raison de la confusion créée par Shanaya, Rajveer et Palki seront-ils séparés ? De l’autre côté, nous voyons Preeta se mettre en colère parce que Shrishti ne lui raconte pas tout le passé. Combien de temps Shrishti (Anjum Fakih) évitera-t-il et ignorera-t-il les questions de Preeta ?

Dans le futur morceau de Kundali Bhagya, nous voyons tout le monde commencer la préparation de Janmashtami, où nous voyons à nouveau Karan et Preeta se réunir sous un même toit et Shrishti cache à nouveau son visage avec sa dupatta. Preeta (Shraddha Arya) et Karan (Shakti Aanand) se rapprochent beaucoup et leurs bras se frôlent, mais à cause de sa dupatta, encore une fois ils ne se reconnaîtront pas. Eh bien, les téléspectateurs attendent avec impatience de voir la tournure lorsqu’ils se réuniront enfin et souhaitent également que Rajveer et Palki clarifient leurs malentendus.

Kundali Bhagya est l’une des émissions de télévision les plus populaires et est très populaire. La piste où Preeta et Karan se rapprochent très près, mais ne se voient pas devient trop longue et répétitive. Nous espérons que les créateurs accéléreront.

