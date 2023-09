Alerte spoiler Kundali Bhagya : le moment est-il venu pour Preeta et Karan de se rencontrer enfin ?

Kundali Bhagya Hindi TV Show à venir, 11 septembre : dans le dernier morceau de Kundali Bhagya, nous voyons le tueur faire chanter Nidhi, disant que si elle ne lui donne pas l’argent, il dira toute la vérité à Preeta. (Shraddha Arya ). Plus tard, Rishabh et Karan (Shakti Anand) allez au temple que Preeta visite également et il ressent quelque chose d’étrange. Il a l’impression que Preeta est là. D’un autre côté, Shanaya a essayé de rendre Shaurya jalouse en tenant la main de Rajveer. Elle lui demande de faire semblant d’aller bien car elle aime Shaurya et veut qu’il exprime ses vrais sentiments. Rajveer joue également le jeu, mais à ce moment-là, Palki et Kavya comprennent mal Rajveer. Ils sentent qu’il aime Shanaya. Shaurya lui envoie des messages encore et encore mais Shanaya évite ses messages. Attendons de voir le prochain morceau de Kundali Bhagya pour voir ce qui se passera dans l’histoire d’amour de Palki (Sana Sayyad), Shaurya (Baseer Ali), Rajveer (Paras Kalnawat) et Shanaya.

Dans le prochain morceau de Kundali Bhagya, nous voyons Preeta (Shraddha Arya) acheter un ballon et le lâcher dans les airs, et faire le vœu que ce ballon atteigne ses proches. Le ballon en forme de cœur atteint Karan (Shakti Aanand) et il se sent très romantique en pensant à Preeta. Eh bien, nous voyons Rakhi Maa se moquer de Karan pour avoir joué avec le ballon comme un enfant. Cette scène fera sourire les téléspectateurs et espérera que Karan et Preeta se rencontreront bientôt.

Dans le futur morceau de Kundali Bhagya, nous voyons Preeta avoir à nouveau des visions de son passé mais cette fois elle ne dira rien à Shrishti car elle sait que Shrishti (Anjum Fakih) lui cache quelque chose. C’est pourquoi elle décide de se rendre seule chez Luthara. Enfin, on voit Preeta chez les Luthara mais elle ne se souviendra de rien. La maison est si grande et elle sera perdue. Preeta obtiendra-t-elle toutes ses réponses de Nidhi sur les raisons pour lesquelles elle a essayé de la tuer ? Preeta et Karan se rencontreront-ils enfin ou est-ce que ce sera encore une fois un moment aléatoire ? Kundali Bhagya est l’une des émissions les plus populaires, et beaucoup de drames et de rebondissements nous attendent. Eh bien, le prochain morceau de Kundali Bhagya va être super intéressant, car il y a tellement de confusions, mais nous devons attendre pour voir le rebondissement. Comment la confusion et les malentendus entre Palki et Rajveer, ainsi qu’entre Preeta et Karan, seront-ils résolus ?