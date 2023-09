Alerte spoiler Katha Ankahee : le passé de Katha est dévoilé mais ne parvient pas à ruiner la relation de KaViaan

Katha Ankahee Hindi TV Show à venir, le 12 septembre : Dans le dernier morceau de Katha Ankahee, nous voyons Maya venir rencontrer Katha et Viaan. Elle veut connaître la vérité sur leur passé, mais ils ne lui disent rien tous les deux. De l’autre côté, on voit que Katha (Aditi Sharma) devient émue en parlant de sa vie personnelle. Plus tard, nous voyons Maya appeler Reeva et l’inviter au mariage. Eh bien, nous devons attendre pour voir la tournure et le prochain plan de Maya.

Dans le prochain morceau de Katha Ankahee, nous voyons qu’Aarav est très excité à l’idée d’acheter des cadeaux pour le mariage de sa mère et de son père. Plus tard, nous voyons que Maya (Anjali Mukhi) connaît enfin tous les détails de l’opération d’Aarav et maintenant elle se demande comment Katha a payé l’argent pour son opération. Quand la vérité éclatera-t-elle ? Et quand ce sera le cas, cela brisera-t-il la confiance de Tejji en son fils Viaan ? (Adnan Khan)? Est-ce que cela changera les choses pour Katha ?

Katha Ankahee Twist à venir

Dans le futur morceau de Katha Ankahee, nous voyons Viaan et Kathha atteindre le Dargah pour réaliser le souhait d’Aarav. Plus tard, on voit Ehsan vérifier toutes les coordonnées bancaires et enfin il sait que Viaan a donné cet argent à Katha. Et il relie également chaque indice et sait que Viaan est coupable parce qu’il a commis de grosses erreurs. Ehsan révélera-t-il tout et les sombres secrets de Katha (Aditi Sharma) et Viaan seront-ils révélés au grand jour ? Eh bien, il est possible qu’avant que les trois n’arrivent du Dargah, tout le monde saura la vérité. Comment Tejji va-t-il réagir ? Parce que ce passé implique non seulement Katha mais aussi son fils Viaan (Adnan Khan). Cela ne peut donc pas être une raison pour qu’ils rompent leur mariage. Mais Kailash Garewal pardonnera-t-il un jour Viaan, ou devrait-il également avoir honte de ne pas avoir aidé Katha à ce moment-là ? Voyons ce qui se passe dans le prochain spectacle de Katha Ankahee.

Katha Ankahee est l’une des émissions de télévision hindi les plus populaires. Il est basé sur la série turque 1001 nuits. Eh bien, le dernier morceau est assez intéressant, car enfin, Ehsan apprend la vérité sur Katha et son sombre passé.