Alerte spoiler Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Savi prend une mesure drastique pour réunir Ishaa et Ishaan

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Hindi TV show à venir, 9 septembre: Dans le dernier morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin on voit Savi atteindre la maison Bhosle à minuit, où l’on voit Ishaan (Shakti Arora) appelle la police pour l’arrêter. Mais elle est libérée et part directement à la rencontre de maman Ishaa. Elle essaie d’expliquer les différences qui se produisent entre Ishaan et Ishaa. (Manasi Salavi), et finalement Ishaa apprend la vérité : c’est Surekha qui a tout gâché. Savi (Bhavika Sharma) apprend également la vérité selon laquelle ses ex-beaux-parents essayaient de la tuer, et Savi se précipite au commissariat de police. Mais elle apprendra que Vinayak était derrière la mort d’Ishaa. Eh bien, les téléspectateurs sont vraiment surpris de voir le comportement de Vinayak car il est également le fils d’ASP Virat et de Sai Chavan. Savi pardonnera-t-il un jour Vinayak ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Twist à venir

Dans le prochain morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous voyons enfin que Savi rencontre Vinayak, le gifle pour tout ce qu’il a fait à Ishaa Mam et lui fait également comprendre qu’il est le fils de l’honnête ASP Virat Chavan. Eh bien, nous devons attendre pour voir la tournure. Vinayak comprendra-t-il enfin ses erreurs ?

Dans le futur morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous voyons Savi prendre une mesure drastique et amener Ishaa Mam (Manasi Salvi) à la maison Bhosle, car elle est sûre que quelqu’un essaie de créer un malentendu entre Ishaan (Shakti Arora) et Ishaa Maman. Eh bien, nous pourrions voir Savi convaincre Ishaa Mam qu’elle doit découvrir la vérité sur les raisons pour lesquelles Ishaan la déteste. Eh bien, le prochain morceau de Ghum Hai kisikey Pyaar Meiin va être super intéressant, car enfin on voit qu’Ishaan, Ishaa et Savi (Bhavika Sharma) restent sous le même toit. Le moment est-il enfin venu pour la mère et le fils de se réunir ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l'une des émissions de télévision hindi les plus populaires et les téléspectateurs adorent vraiment le jeu de Savi, alias Bhavika Sharma. Il y a beaucoup de drames et de séquences émotionnelles auxquelles les téléspectateurs peuvent s'attendre dans les prochains épisodes.