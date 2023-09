Alerte spoiler Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Savi et Ishaan trouveront-ils Ishaa et découvriront-ils également l’horrible vérité ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Hindi TV show à venir, 15 septembre: Dans le dernier morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, on voit Shantanu prendre enfin position pour Ishaa. Il a demandé aux membres de la famille Bhosle pourquoi ils ne pouvaient pas la ramener chez eux. De l’autre côté, une fois qu’Ishaa était chez les Bhosle, elle a été sous le choc après ce qu’Ishaan avait dit. (Shakti Arora) dis lui. Elle a quitté la maison et marchait dans la rue, tout en pensant à Ishaan. Elle était tellement perdue dans ses pensées qu’elle n’a pas vu le camion venir vers elle. Ishaa va-t-elle mourir ? Shantanu et Savi (Bhavika Sharma) ont vraiment peur après la disparition d’Ishaa.

Savi et Ishaan s’unissent pour retrouver Ishaa.

Dans le prochain morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous voyons Savi (Bhavika Sharma) et Ishaan se réunir tous les deux pour déposer une plainte pour personne disparue pour Ishaa. La police appelle plus tard Ishaan et l’informe qu’elle a trouvé un cadavre qui correspond à la description d’Ishaa. Ils se précipitent à l’hôpital. Savi et Ishaan (Shakti Arora) voient le cadavre et Savi perd connaissance, mais Ishaan la tient. Il est possible qu’elle ne soit pas Ishaa. Mais Yashwant Rao a-t-il kidnappé Ishaa ? Bien que cette vérité soit bientôt révélée, nous voyons que cet incident rapproche enfin Ishaa et Ishaan, car il pourrait désormais découvrir la vérité sur son Akka Saheb et son Kaka Saheb.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Twist à venir

Dans le futur morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, on voit enfin Savi et Ishaan se réunir pour sauver leur Aai, puisque Savi la traite également comme sa mère. La piste du spectacle Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est un peu différente et les téléspectateurs adorent vraiment le spectacle car Savi et Ishaan, alias Bhavika Shrama et Shakti Arora, forment un duo formidable.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des émissions de télévision hindi les plus populaires, et les téléspectateurs aiment vraiment le dernier morceau car les deux protagonistes se sont finalement réunis et les téléspectateurs attendent avec impatience de les voir réussir leur mission. Voyons, parviendront-ils à retrouver Ishaa ?