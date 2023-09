Alerte spoiler Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Savi et Ishaan se réunissent pour retrouver Ishaa

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Hindi TV show à venir, 11 septembre: Dans le dernier morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, on voit Savi atteindre la maison Bhosle pour leur dire la vérité que son frère Vinayak et son ex-beau-père Mandar avaient prévu de tuer sa maman Ishaa (Manasi Salvi) . Plus tard, nous voyons Savi s’excuser auprès d’eux et partir de là. Mais Ishaan (Shakti Arora) recommence à insulter Savi (Bhavika Sharma) dans la classe, où il lui dit clairement de quitter la classe sinon tous les élèves souffriront, et finalement Savi doit sortir.

Promo à venir de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin :

Dans le prochain morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Ishaa Mam est kidnappée, et Ishaan et Savi se rendent tous deux au commissariat de police pour porter plainte. Plus tard, la police les informe qu’elle a reçu des informations concernant le cadavre d’une femme non identifiée. Ishaan tombe inconscient en entendant cela mais Savi prend soin de lui. Qu’est-il arrivé à Ishaa Mam ? Ishaan et Savi s’uniront-ils pour la sauver ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Twist à venir

Dans le futur morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, on verra peut-être que Yashwant Rao (Nimai Bali) a kidnappé Ishaa pour s’assurer qu’Ishaa ne montre pas le rapport au service d’inspection. Le moment est enfin venu pour Ishaan de connaître toute la vérité sur ses Kaka Saheb et Akka Saheb, qui ont toujours essayé de le séparer de son Aai.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des émissions de télévision hindi les plus populaires, et les téléspectateurs aiment vraiment le dernier morceau. Comme on le voit dans la promo, Ishaa va être kidnappée, et son fils va tenter de la retrouver. Il est possible qu’Ishaan (Shakti Arora) et Savi se donnent la main et qu’ils découvrent enfin Ishaa. Va-t-elle enfin dire toute la vérité à Ishaan. Voudra-t-elle aussi qu’Ishaan épouse Savi (Bhavika Sharma) ? Attendons de voir la tournure et comment les incidents tragiques consécutifs rapprochent Savi et Ishaan. Wil Ishaan réalise-t-il à quel point les deux femmes sont importantes dans sa vie ? L’un de sa mère, Ishaa, et l’autre Savi, qui n’a jamais quitté sa mère et l’a également soutenu lorsqu’il en avait le plus besoin. Restez à l’écoute de BL pour connaître la dernière mise à jour sur Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin.