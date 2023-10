Alerte spoiler Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : l’amitié de Savi et Ishaan se transformera-t-elle en amour ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Hindi TV show à venir, le 6 octobre : Dans le dernier morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Savi (Bhavika Sharma) est totalement brisée car elle est coincée dans le piège d’Aayush et Durva. Ishaa lui donne à nouveau de la force et lui conseille de ne jamais reculer et de se battre pour sa vérité. De l’autre côté, Durva est exposée devant sa famille. Nishikant la gronde très durement et décide également que Durva n’ira jamais à l’université. Plus tard, Surekha revient et incite Ishaan (Shakti Arora) pour soutenir Durva, mais Ishaan est le fils d’Ishaa. Il soutiendra toujours la vérité.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Twist à venir

Dans le prochain morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Ishaan (Bhavika Sharma) appelle chaque membre du comité à révéler toute la vérité. Pendant ce temps, Savi décidera de quitter le Bhosle College, mais Ishaan soutient Savi et l’emmène au collège. Eh bien, finalement, Ishaan (Shakti Arora) a changé d’avis et il lui a promis qu’il la soutiendrait et réaliserait ses rêves. Eh bien, les téléspectateurs attendent avec impatience de voir le rebondissement à venir ainsi que le grand début de l’histoire d’amour de Savi et Ishaan. Yashwant Rao et Surekha les laisseront-ils être ensemble ? Vont-ils élaborer de nouveaux plans sinistres pour briser le lien grandissant entre Ishaan et Savi ?

Dans le futur morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons peut-être que l’amour est dans l’air à mesure que Savi et Ishaan se rapprochent et il pourrait bientôt arriver que Savi change également la perception d’Ishaan à propos de son Aai. Il l’acceptera bientôt et tout redeviendra normal dans la vie de Savi et Ishaan. Attendons de voir quelle sera la prochaine lutte à entreprendre dans leur voyage.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des émissions de télévision hindi populaires et il y a une tournure heureuse à venir dans l’émission. Enfin, nous pourrions voir Ishaa, Ishaan et Savi passer du temps de qualité ensemble et devenir comme une famille très unie.