Alerte spoiler Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Ishaa disparaît, Ishaan se pardonnera-t-il un jour de l’avoir insultée ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Hindi TV show à venir, le 14 septembre : Dans le dernier morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous voyons Ishaa venir souhaiter Ishaan (Shakti Arora), mais il l’insulte gravement. Il s’effondre et partage toute la douleur à laquelle il est confronté depuis des années. On voit que Shantanu lui fait comprendre, mais il ne se rendra compte de rien. Mais finalement, Savi (Bhavika Sharma) défend Ishaa Mam (Manasi Salvi). Elle lit chaque lettre qu’Ishaa a écrite pour son fils. Mais Ishaan déchirera toutes les lettres et quittera la fête. Comment Savi va-t-il résoudre tout ce qui se passe entre cette mère et son fils ?

Ishaa Mam a disparu

Dans le prochain morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Shantanu va voir Ishaa, mais elle n’est pas dans sa chambre, et il appelle Savi pour en savoir plus sur elle. Même Savi n’a aucune idée de l’endroit où se trouve Ishaa Mam. On voit Ishaa marcher sans but sur la route, pensant à son fils et à tout ce qu’il lui a dit, lorsqu’un camion viendra vers elle. Va-t-elle être tuée ou quelqu’un viendra-t-il la sauver ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Twist à venir

Dans le futur morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous voyons Savi (Bhavika Sharma) se rendre chez Bhosle et rejeter la faute sur Ishaan, disant qu’à cause de lui, Ishaa Mam (Manasi Salvi) a disparu. Mais ils se réunissent tous les deux pour retrouver Ishaa. Yashwant Rao (Nimai Bali) est-il derrière tout ça ? Ou Ishaa est-elle vraiment en danger ? Voyons ce qui se passe ensuite.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des émissions de télévision hindi les plus populaires et les téléspectateurs aiment vraiment la jolie alchimie entre Ishaan et Savi, alias Shakti Arora et Bhavika Sharma. Eh bien, le dernier morceau tourne autour de la disparition d’Ishaa et de la recherche de Savi et Ishaan. Sera-t-elle vraiment blessée dans l’accident du camion ?