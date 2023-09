Alerte spoiler Barsatein Mausam Pyar Ka : Reyansh et Aradhna sauvent Kimaya, mais va-t-elle désormais s’interposer entre eux ?

Barsatein : Mausam Pyar Ka Hindi TV Show à venir, le 14 septembre : Dans le dernier morceau de Barsatein, on voit Aradhna (Shivangi Joshi) et Reyansh (Kushal Tandon) sortant pour sauver Kimaya d’Angad. Ardhana et Reyansh feront semblant d’être un couple et se rendront au même hôtel où Angad emmène Kimaya. On voit Angad essayer de tuer Kimaya, mais à la fin, on voit Reyansh et Aradhna venir la sauver. Angad avait une arme à feu et il l’a pointée sur Aradhna. Reyansh pourra-t-il sauver Aradhana ainsi que Kimaya.

Barsatein Mausam Pyar Ka Twist à venir

Dans le prochain morceau de Barsatein, nous voyons Reyansh (Kushal Tandon) sortir Kimaya de la terrasse pour sauver la vie d’Aradhna. Il est possible que ce soit le plan de Reyansh pour sauver Kimaya et Aradhana car il connaît déjà les intentions d’Angad. Dans le futur morceau de Barsatein Mausam Pyar Ka, nous voyons Reyansh et Aradhna (Shivangi Joshi) sauver enfin Kimaya, et ils font de leur mieux pour la sortir de sa douleur, mais Kimaya est très déprimée. Elle pense qu’elle n’est pas belle et sa confiance est totalement brisée. Mais Reyansh va lui faire comprendre qu’elle est très belle et que sa famille l’aime beaucoup. Maintenant, Kimaya sera-t-elle attirée par Reyansh ? Plus tard, on voit aussi que Reyansh a prévu une surprise pour l’anniversaire d’Aradhna. Aradhna ressentira-t-elle l’amour de Reyansh ?

Reyansh prépare une surprise pour l’anniversaire d’Aradhna’a

Barsatein est une émission de télévision populaire en hindi d’Ektaa Kapoor et la chimie entre Reyansh et Aradhna, alias Kushal Tandon et Shivangi Joshi, crépite. Voyons ce que la prochaine tournure réserve aux téléspectateurs de Barsatein Mausam Pyar Ka.