Alerte spoiler Barsatein Mausam Pyar Ka : Reyansh alias Kushal Tandon prouve son amour pour Aradhna alias Shivangi Joshi, lui fera-t-elle confiance ?

Dans le futur morceau de Barsatein Mausam Pyar Ka, il pourrait être possible qu’après la révélation des Jindals, Aradhna devienne émue et parle à Reyansh de sa mère, Malini Khanna (Nausheen Ali Sardar). Reyansh (Kushal Tandon) dira-t-il la vérité à Malini et réunira-t-il la mère-fille ? Maintenant qu’Aradhna sait tout sur sa mère, va-t-elle lui dire la vérité ou va-t-elle repartir pour Dehradun ? Attendons de voir le rebondissement : que se passera-t-il lorsque Viren Khanna apprendra le passé d’Aradhna et qu’elle est la fille de Malini ? L’acceptera-t-il ? Voyons ce qui se passe ensuite.

Barsatein est une émission de télévision populaire en hindi d’Ektaa Kapoor et la chimie entre Reyansh et Aradhna, alias Kushal Tandon et Shivangi Joshi, est fabuleuse. Le dernier morceau concerne Aradhna et Reyansh travaillant sur un projet contre Jindals, et finalement ils réussissent. Mais et ensuite ? Vont-ils se réunir ? Malini et Aradhna s’accepteront-ils ? Restez à l’écoute de BollywoodLife pour connaître les dernières mises à jour sur l’émission de télévision hindi Barsatein.