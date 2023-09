Alerte spoiler Barsatein Mausam Pyar Ka : Aradhana empêche Reyansh de partir, va-t-elle avouer son amour ?

Barsatein : Mausam Pyar Ka Hindi TV Show à venir, 18 septembre: Dans le dernier morceau de Barsatein, Malini et Reyansh (Kushal Tandon) va surprendre Aradhna (Shivangi Joshi) avec une fête d’anniversaire. Plus tard, nous voyons que Viren Khanna licencie Reyansh de son bureau parce qu’il a publié des informations non vérifiées. De l’autre côté, on voit que Malini est également choqué d’apprendre l’anniversaire d’Aradhna. C’est le même jour qu’elle se rend chaque année à l’Anaath Aashram car c’est aussi l’anniversaire de sa fille perdue. Cette année, Aradhna accompagne également sa mère. Sera-t-elle submergée par les émotions et dira-t-elle la vérité à Malini ?

Barsatein Mausam Pyar Ka Twist à venir

Dans le prochain morceau de Barsatein, nous voyons Reyansh (Kuishal Tandon) emballer ses affaires pour retourner dans sa ville, mais Aradhna l’arrête. Reyansh est sur un nuage pour voir qu’Aradhna (Shivangi Joshi) prend toujours soin de lui et veut qu’il reste. Il la taquine et leur mignon nok-jhok est attachant. Mais Ardhana parviendra-t-elle à arrêter Reyansh ? Admettra-t-elle qu’elle l’aime ? Cet anniversaire deviendra-t-il spécial avec Aradhna récupérant son amour ainsi que sa mère ?

Barsatein Mausam Pyar Ka est très divertissant et la chimie torride entre Reyansh et Aradhna, alias Kushal Tandon et Shivangi Joshi, rend les fans accros. Le dernier morceau tourne autour des retrouvailles de Reyansh et Aradhna et nous pourrions la voir prouver l’innocence de Reyansh devant Viren Khanna et l’empêcher de partir.