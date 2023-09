Alerte spoiler Anupamaa : Vanraj et Anupamaa sont dévastés, Anuj ramènera-t-il Pakhi à la maison en toute sécurité ?

Émission de télévision Anupamaa Hindi à venir, 9 septembre: Dans le dernier morceau d’Anupamaa, on voit que tout le monde est très tendu pour Pakhi, et Anupamaa et Vanraj (Sudhandhu Pandey) se battaient encore une fois. Comme toujours, Vanraj a tout imputé à Anupamaa. Mais Anupamaa a mis le pied à terre et a demandé : en quoi penser à la vie de Pakhi fait-elle d’elle une mauvaise mère ? A ce moment-là, Anuj intervient et demande à Anu (Rupali Ganguly) et Vanraj d’arrêter de se battre et de réfléchir plutôt à la manière de découvrir Pakhi. Vanraj et Anupamaa sont totalement dévastés lorsqu’ils pensent à Pakhi. Plus tard, nous voyons Samar, Kinjal et Toshu tous s’effondrer et stresser à cause de Pakhi. (Muskan Bamne). Pendant ce temps, ils sont informés par la police d’une jeune fille blessée dans un accident de voiture. Eh bien, Anuj (Gaurav Khanna) va la voir. Sera-t-elle Pakhi ?

Anupamaa Twist à venir

Dans le prochain morceau d’Anupamaa, nous voyons qu’Anuj (Gaurav Khanna) est allé voir cette fille mais n’est pas encore revenu. Plus tard, Anupamaa (Rupali Ganguly) se rend chez Shah et tombe en panne. Mais nous pourrions bientôt voir Anuj revenir avec Pakhi. Il est possible qu’Anuj atteigne Pakhi (Muskan Bamne) et elle va bien. Mais tout le monde veut savoir où est Pakhi, où a-t-elle disparu, qui l’a appelée au téléphone ? Est-ce qu’Adhik ou Romil sont derrière tout ça ?

Anuj est également porté disparu, ramènera-t-il Pakhi ?

Dans le futur morceau d’Anupamaa, il pourrait être possible que Pakhi rentre chez elle et qu’elle finisse par tout révéler sur le ravisseur ou sur l’incident qui lui est arrivé. Eh bien, nous voyons dans le futur morceau que finalement tout le monde est heureux que Pakhi soit en sécurité et que toute la famille décide de célébrer Krishna Janmashtami, car nous voyons qu’Anupamaa et Choti Anu et tout le monde se préparent pour le festival. Eh bien, maintenant que la vie de Pakhi est revenue sur les rails, l’accent sera à nouveau mis sur la vérité exacte sur Malti Devi. Quand est-ce qu’elle et Anuj se retrouveront ?

Anupamaa est l’émission de télévision hindi la plus diffusée et les téléspectateurs adorent le personnage Anupamaa, alias Rupali Ganguly. Maintenant, le dernier morceau parle de la disparition de Pakhi, et il est peut-être possible que Pakhi rentre enfin chez lui avec Anuj. Tout sur le ravisseur sera également révélé. Mais les téléspectateurs attendent avec impatience de voir le rebondissement : qui sera le ravisseur, Romil ou Adhik ?