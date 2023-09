Alerte spoiler Anupamaa : Pakhi est en danger, Samar, Paritosh pourront-ils la sauver ?

Anupamaa Hindi TV Show à venir, 12 septembre: Dans le dernier morceau d’Anupamaa, on voit Anu (Rupali Ganguly) passer derrière Romil (Viraaj Kapoor) et enfin l’attraper en flagrant délit. Plus tard, Romil est choqué de voir que Pakhi n’est pas là où il l’avait retenue captive. Anu lui crie dessus et s’effondre. Anu interroge Romil à propos de Pakhi et se souvient de tout ce que Romil leur a dit et se rend compte que tout cela n’était que des mensonges. Romil demande à Anu de se calmer et de l’écouter au moins une fois. Il lui dit qu’il voulait juste se venger d’Adhik et Pakhi. Il lui raconte tout son plan et comment il avait prévu de piéger Pakhi (Muskan Bamne) . Mais maintenant que Romil ne sait plus rien de l’endroit où se trouve Pakhi, nous devons attendre pour voir le rebondissement. Où est Pakhi maintenant ? Est-elle en sécurité ? De l’autre côté, Vanraj (Sudhanshu Pandey) cherche frénétiquement Pakhi partout.

Pakhi est en danger, son frère la sauvera-t-il ?

Dans le prochain morceau d’Anupamaa, nous voyons Pakhi (Muskan Bamne) perdre connaissance et certains passants la retrouvent. Mais vont-ils l’aider ? De l’autre côté, Samar et Paritosh affrontent des crétins pour en savoir plus sur Pakhi. Eh bien, ça va être super intéressant de voir Samar et Paritosh trouver enfin Pakhi. Plus tard, Anu (Rupali Ganguly) rentre chez elle et parle à tout le monde du plan de Romil. Ankush le gifle mais Anuj (Gaurav Khanna) se met très en colère et pourrait décider de le jeter hors de la maison ? Ou Anu lui donnera-t-il une chance en pensant qu’il est jeune et innocent ?

Anupamaa Twist à venir

Dans le futur morceau d’Anupamaa, nous verrons peut-être que Samar et Paritosh retrouveront enfin leur sœur et la ramèneront saine et sauve à la maison. Mais Pakhi remerciera-t-il Romil et ne sera-t-il pas en colère contre lui ? C’est après tout grâce à son acte qu’Adhik a réalisé ses erreurs et a également réalisé qu’il aime Pakhi. Mais qu’en est-il de la décision d’Anuj ? Va-t-il donner une chance à Romil ? Attendons de voir le twist. Enfin, Pakhi, Samar et Paritosh célèbrent le festival Raksha Bandhan ainsi que Janmashtami, et ils ont également prévu une fête surprise pour l’anniversaire d’Anuj.

Anupamaa est l’une des émissions hindi les plus diffusées, et les téléspectateurs donnent toujours un immense amour à Anu, alias Rupali Ganguly, ainsi qu’à la relation entre Anuj et Anu et à la façon dont Anuj adore sa femme et suit son exemple. La série, avec ses personnages et les problématiques qu’elle aborde, est très inspirante.