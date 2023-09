Alerte spoiler Anupamaa : Malti Devi va encore une fois faire des ravages dans Anupamaa, la vie d’Anuj ?

Dans le prochain morceau d’Anupamaa, nous voyons Pakhi (Muskan Bamne) pardonner enfin à Romil, et ils célèbrent tous Rakhi très joyeusement. Eh bien, nous voyons une fois de plus que le bonheur trouve son chemin dans la famille d’Anupamaa. Romil acceptera également Pakhi comme sœur, et Adhik réalisera également son amour pour Pakhi. Anupamaa décide de laisser Malti Devi (Apara Mehta) rester dans sa maison, mais Anuj (Gaurav Khanna) est contre. Eh bien, nous devons attendre pour voir la tournure. Une fois de plus Anupamaa (Rupali Ganguly) va contre tout le monde pour que Malti Devi reste dans sa maison. A-t-elle suscité de nouveaux problèmes, tout comme elle en avait connu dans le passé en laissant Maya entrer chez elle ?

Anupamaa Twist à venir

Dans le futur morceau d’Anupamaa, nous verrons peut-être qu’une fois de plus Anupamaa convainc Anuj qu’elle veut prendre soin de son Guru Maa, mais cette fois Guru Maa changera-t-il son cœur et ne blessera-t-il pas Anupamaa ? Eh bien, il pourrait être possible que la vérité sur Malti Devi et Anuj soit également révélée. Le prochain épisode d’Anupamaa va être à la fois très intéressant et divertissant car nous pourrions bientôt voir toute l’histoire passée d’Anuj être révélée.

Anupamaa est l’une des émissions hindi les plus diffusées, et les téléspectateurs donnent toujours un immense amour à Anu, alias Rupali Ganguly. Enfin, le morceau de Malti Devi et Anuj est prêt à démarrer dans l’émission Anupamaa, mais il faut attendre de voir quelle sera la réaction d’Anuj lorsqu’il apprendra l’existence de sa mère biologique.