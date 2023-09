Alerte spoiler Anupamaa : Malti Devi se souvient qu’elle avait abandonné son fils, Anupamaa l’aidera-t-elle à le retrouver ?

Anupamaa Hindi TV Show à venir, le 15 septembre : Dans le dernier morceau d’Anupamaa, on voit Baa (Alpana Buch) et tout le monde est choqué de voir l’état de Malti Devi (Apara Mehta) . Ce qui est plus intriguant, c’est que Malti Devi ne se souvient de rien. De l’autre côté, on voit la police venir arrêter Romil, mais Pakhi le sauve et tout le monde la gronde. Mais Pakhi (Muskan Bamne) reste ferme et dit à tout le monde que Romil (Virraj Kapoor) n’essaiera jamais de lui faire du mal et qu’elle a décidé de lui donner une chance. Et bien, enfin, ils célèbrent tous le festival Rakhi. Mais Anupamaa est vraiment inquiète en pensant à Malti Devi. Va-t-elle aussi changer la vie de Malti Devi en prenant soin d’elle ? Anupamaa Twist à venir

Dans le prochain morceau d’Anupamaa, nous voyons qu’Anuj et Anupamaa ont emmené Malti Devi à l’hôpital où le médecin leur parle de son état mental et leur dit également que Malti Devi souffrait d’une perte de mémoire partielle. Malti Devi (Apara Mehta) a remonté le temps dans sa tête et se souvient qu’elle avait quitté son fils nouveau-né. Elle dit à Anuj (Gaurav Khanna) qu’il est son fils et lui présente ses excuses de l’avoir abandonné. Eh bien, enfin, le morceau que les téléspectateurs attendaient a maintenant commencé à Anupamaa.

Malti Devi se souviendra-t-elle de son fils ?