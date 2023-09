Alerte spoiler Anupamaa : la vie d’Anu s’arrête ; va-t-elle perdre Samar et Anuj pour toujours ?

Anupamaa Hindi TV Show à venir, 21 septembre: Dans le dernier morceau d’Anupamaa, Anu (Rupali Ganguly) découvre toute la vérité sur le passé d’Anuj et elle se rend au temple pour exprimer sa gratitude. De l’autre côté, tout le monde célébrait Anuj (Gaurav Khanna) anniversaire et soudain Anu entra dans la maison avec Malti Dev. Anuj est confus de voir Malti Devi là-bas et il n’est pas à l’aise avec sa présence, mais finalement Anu révèle qu’Anuj est celle de Malti Devi. (Apara Mehta) fils. Comment Anuj va-t-il réagir ? Pardonnera-t-il et acceptera-t-il sa mère ?

Anuj ne sera pas prêt à pardonner à sa mère

Dans le prochain morceau d’Anupamaa, Anuj devient furieux contre sa mère parce qu’elle l’avait abandonné. Il décidera de ne pas lui pardonner mais Anupamaa, qui a un caractère indulgent, pourrait convaincre Anuj de pardonner à sa mère. Comprendra-t-il un jour la contrainte de sa mère ?

Anupamaa Twist à venir

Dans le futur morceau d’Anupamaa, un drame à haute tension nous attend alors que Samar perd la vie et que Vanraj (Sudhanshu Pandey) rejette toute la faute sur Anuj. Il est possible que tous les hommes se rendent à une fête pour célébrer la nouvelle que Samar est devenu père, et que quelque chose de fâcheux se produise là-bas et que tous les hommes reviennent avec le cadavre de Samar. Était-ce un accident de voiture ou autre chose ? Eh bien, la réalité de cet incident sera bientôt révélée dans la série, mais cela laissera tout le monde brisé. Comment cette tragédie affectera-t-elle la relation entre Anuj (Gaurav Khanna) et Anu ? Vont-ils être séparés pour toujours ?

Anupamaa est l’une des émissions hindi les plus populaires et les téléspectateurs adorent la chimie entre Anuj et Anu, alias Gaurav Khanna et Rupali Ganguly, mais la mort de Samar (Sagar Parekh) va tout changer dans la série. Nous pouvons voir la piste de séparation d’Anuj et Anu. Y a-t-il un autre pas en avant ? Restez à l’écoute de BL pour savoir ce qui se passe ensuite sur Anupamaa.