ALERTE SPOILER Anupamaa: Furious Malti Devi met un piège pour frapper la faiblesse d’Anupamaa; Dimpy fait une déclaration contre son saas

Alerte spoiler Anupamaa: L’émission de télévision Anupamaa avec Rupali Ganguly dans le rôle principal a retenu l’attention de tous. Dans l’épisode d’aujourd’hui, on voit que la colère de Malti Devi a atteint son paroxysme. Elle l’a pris comme une grosse insulte car Anupamaa a rompu le contrat et a refusé d’aller en Amérique. Elle donne un grand discours sur la façon dont elle ruinerait la vie d’Anupamaa et tout le monde verra ‘Maa ki barbadi’. Dans une tournure surprenante, nous voyons Nakuul défendre Anupamaa. Il dit que c’est aux anciens de pardonner aux plus jeunes. Malti Devi n’est pas d’humeur à pardonner à Anupamaa et veut se venger. Mais comment?

Dans le feuilleton, on a vu qu’Anupamaa faisait une grande conférence sur la maternité. Elle a dit que seule une mère comprend la douleur d’une autre mère et ce que c’est que de voir un enfant souffrir. Alors que Chhoti Anu est assez heureuse qu’Anupamaa soit de retour, un grand chaos va bientôt se produire dans la vie d’Anu alors que Malti Devi fait des plans diaboliques pour se venger. Malti Devi reçoit un flashback d’Anupamaa disant qu’être mère est sa faiblesse et qu’elle prévoit de toucher cet accord. Malti Devi va frapper les émotions maternelles d’Anupamaa mais il reste à voir comment.

Les prochains rebondissements d’Anupamaa

Dans la nouvelle promo d’Anupamaa, nous voyons Shahs être complètement contrarié par Dimpy. Elle est allée de l’avant et a fait une déclaration à un journal confirmant qu’Anupamaa avait rompu le contrat de Malti Devi. Baa la nargue et l’appelle « Barbadi ». Vanraj, Toshu, Kinjal et tous les autres interrogeaient Dimpy pour savoir pourquoi elle avait fait ce qu’elle avait fait. À cela, Dimpy dirait qu’elle n’a rien dit de mal. Vanraj prévoit que la vie d’Anupamaa traverse une crise majeure et que cela affectera tout le monde, y compris les Shahs. Plus tard, nous voyons Anupamaa être dans le Gurukul. Malti Devi lui donne du gungroo et alors qu’Anupamaa se prépare à danser, Malti Devi lui demande de danser sur Sheila Ki Jawaani. Anupamaa est choqué et comment.

Découvrez les vidéos d’Anupamaa ci-dessous :

Que se passera-t-il ensuite à Anupamaa avec Rupali Ganguly, Gaurav Khanna, Sudhanshu Pandey et d’autres ? Attendons voir.