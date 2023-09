Alerte spoiler Anupamaa : Dimpy décide de ruiner MaAn ; Anu choisira-t-elle Dimpy plutôt qu’Anuj ?

Émission de télévision Anupamaa Hindi à venir, le 29 septembre : Dans le dernier morceau d’Anupamaa, tous les membres de la famille apprécient la nouvelle de la grossesse de Samar et Dimpy. Après une petite fête à la maison, les hommes décident de faire la fête dehors et de célébrer toute la nuit. Mais avant la fête, Anu (Rupali Ganguly)décide de préparer les plats préférés de Samar, mais avant cela, Samar, Pakhi (Muskan Bamne) et Paritosh passent tous du temps de qualité ensemble. Tout se passe bien, mais le destin a un sinistre plan. Eh bien, nous avons toujours entendu dire que les mauvais moments ne durent jamais, tout comme les bons moments ne durent pas éternellement. Voyons une fois de plus comment la mort de Samar provoque une énorme tempête dans la vie de chacun.

Anupamaa Twist à venir

Dans le prochain morceau d’Anupamaa, tous les membres de la famille Kapadia et de la famille Shah sortent pour profiter de leur fête, où les femmes sont dans la maison, mais dans la promo, on voit qu’ils reviendront avec le cadavre de Samar et Vanraj ( Sudhanshu Pandey) blâme Anuj (Gaurav Khanna) pour sa mort. Eh bien, la véritable raison n’est pas encore connue, mais il se pourrait qu’ils aient eu un accident de voiture. Eh bien, nous devons attendre pour voir la tournure. Comment la vie de chacun va-t-elle à nouveau changer, le bonheur se transformant en tragédie ? Qu’arrivera-t-il exactement à Samar et quel est le rôle d’Anuj dans tout cela ?

Dans les futurs morceaux d’Anupamaa, nous voyons que la vie d’Anu et Dimpy est complètement brisée alors que Dimpy perd son mari et Anu perd son fils. Vanraj peut décider de ne pas pardonner à Anuj et il porte plainte contre lui. Anu le sauvera-t-elle ou se tiendra-t-elle aux côtés des Shahs et de Dimpy ? Attendons de voir comment Anu sort de cette phase sombre. Pardonnera-t-elle un jour à Anu ? Et Dimpy ? Posera-t-elle la condition qu’Anuj et Anu ne vivent pas ensemble ? Eh bien, tant de questions se posent dans l’esprit des fans, mais nous devons attendre pour obtenir leurs réponses.

Anupamaa est l’une des émissions de télévision hindi les plus diffusées, et cette émission occupe régulièrement la première place dans la liste TV TRP. Eh bien, le dernier morceau parle de la disparition de Samar, mais le futur morceau tourne entièrement autour de la séparation d’Anuj et Anu, car Dimpy veut ruiner la vie d’Anuj et Anu. Voyons ce qui se passe ensuite.