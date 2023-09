Alerte spoiler Anupamaa : Ce n’est pas Adhik mais Romil qui est derrière la disparition de Pakhi, quelle mesure Anuj et Anu vont-ils prendre maintenant ?

Anupamaa Hindi TV Show à venir, 11 septembre: Dans le dernier morceau d’Anupamaa, on voit Romil se tendre à l’idée de voir Adhik, car c’est lui qui se cache derrière le mystère de Pakhi. Anuj (Gaurav Khanna) dit à tout le monde que la police viendra vérifier le téléphone de tout le monde et Romil panique. Plus tard, Anuj et Anupamaa font le Janmashtami pooja très simplement, mais ils prieront pour Pakhi (Muskan Bamne) , pour que Pakhi rentre chez lui. On voit le téléphone de Romil continue de sonner et Adhik (Adhik Mehta) va derrière lui pour vérifier. Enfin, Anupamaa (Rupali Ganguly) constate que Romil cache quelque chose. Il sort de la maison pour rencontrer quelqu’un et Anupamaa le suit. Elle apprend enfin que Romil (Viraaj Kapoor) kidnappé Pakhi. Mais Pakhi n’est pas sur place. A-t-elle réussi à s’enfuir ? Anupamaa va-t-elle enfin la sauver ?

Enfin Romil est exposé

Dans le prochain morceau, Anupamaa affronte Romil (VIraaj Kapoor) à propos de Pakhi (Muskan Bamne) et il n’a rien à dire et il s’effondre. Eh bien, le prochain morceau d’Anupamaa (Rupali Ganguly) va être très intéressant car Romil a franchi toutes les limites. Mais dans tout ça, une bonne chose qui ressortira est qu’Adhik (Adhik Mehta) et le mariage de Pakhi sera sauvé car Adhik réalisera son amour pour Pakhi. Il jure de ne jamais blesser Pakhi et donne une chance de plus à leur vie conjugale. Maintenant, que feront Anupmaa et Vanraj (Sudhanshu Pandey) avec Romil ?

Anupamaa Twist à venir

Dans le futur morceau d’Anupamaa, nous verrons peut-être qu’Anuj (Gaurav Khanna) a décidé de jeter Romil hors de la maison. Mais il est possible qu’Ankush les arrête et il veuille donner une chance supplémentaire à Romil. Mais Anuj sera-t-il d’accord ? Voyons ce qui se passe ensuite à Anupamaa. L’émission est l’émission télévisée hindi la plus diffusée, et les téléspectateurs adorent le personnage d’Anupamaa, alias Rupali Ganguly. Maintenant, dans le dernier morceau, nous voyons qu’Anupamaa apprend enfin la vérité : Romil a kidnappé Pakhi, mais elle n’est pas là. Attendons de voir la prochaine piste et comment Anupamaa trouve et sauve Pakhi.