ALERTE SPOILER Anupamaa: Anuj Kapadia dit “J’ai fini” au milieu de tout le drame de la famille Shah; Anu dans un dilemme MAJEUR

Anupma L’émission fait partie des principales émissions de télévision actuellement. Il est au sommet du jeu en ce qui concerne les cotes TRP. Pas une seule émission n’a réussi à battre Anupamaa sur le graphique TRP au cours des derniers mois. Tout cela grâce au scénario intéressant et à la distribution impeccable composée de Rupali Ganguly, Gaurav Khanna et Sudhanshu Pandey. Dans la piste actuelle, nous voyons Anuj Kapadia devenir furieux et frustré par tout le drame qui se déroule dans la maison du Shah. Dans le récent épisode, nous avons vu Baapuji disparaître et tout le monde visait Anuj Kapadia.

Rupali Ganguly, Gaurav Khanna et Anupamaa de Sudhanshu Pandey pour voir une tournure MAJEURE

L’histoire va plus loin avec tout le monde lançant des commentaires durs à Anuj. Mais Baapuji revient et remet les pendules à l’heure. Il traite Baa de menteur et se moque de tous les colocataires. Anuj Kapadia semble maintenant avoir atteint le point de saturation. Dans les dernières vidéos, nous voyons Anuj Kapadia déclarer qu’il en a fini avec tout le drame et la folie de la maison Shah et qu’il veut rester à l’écart. Il prend la résolution du nouvel an d’être égoïste au cours de l’année à venir et de simplement se tenir à distance des Shahs. Il demande à Anu de faire de même. Il dit qu’elle ne devrait plus rien gérer pour personne. Anupamaa est en larmes lorsqu’elle voit Anuj dans un état frustré. Baapuji conseille la même chose à Anupamaa.

De plus, nous apprenons que Vanraj aura une sorte de réalisation de soi et décidera plutôt de prendre en charge sa famille. Il déciderait de ne pas aller à Delhi pour le nouvel emploi et de rester plutôt pour s’assurer que sa famille va bien. Kavya, d’autre part, a décidé de divorcer de Vanraj. Que se passera-t-il ensuite à Anupamaa ? Des rebondissements majeurs vous attendent, c’est certain.