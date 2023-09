Alerte spoiler Anupamaa : Anu sera-t-elle capable de prouver l’innocence de son mari Anuj ?

Émission de télévision Anupamaa Hindi à venir, 30 septembre: Dans la dernière piste d’Anupamaa, toute la piste est autour de Samar. Avant de quitter le monde, il a exprimé ses émotions devant tout le monde. Samar (Sagar Parekh) est très excité à l’idée de devenir père, mais le destin en a décidé autre chose. Eh bien, après un long moment, toute la famille s’est réunie et a vécu des moments de bonheur mais ils ont été de courte durée. Tout en célébrant, les hommes ont décidé de sortir et de continuer la fête. Alors que tout le monde était excité, Anupamaa (Rupali Ganguly) j’avais toujours l’étrange sentiment que quelque chose de grave allait arriver. Les hommes se sont rendus dans un hôtel où Sonu, le fils d’un homme politique, a commencé à les taquiner sur leur âge. Will Anuj (Gaurav Khanna) et d’autres lui donnent une leçon ? Sonu et ses hommes seront-ils à l’origine de la mort de Samar ?

Anupamaa Twist à venir

Dans le prochain morceau d’Anupamaa, toutes les femmes passent un bon moment à la maison, tandis qu’Anuj (Gaurav Khanna) et d’autres se battent à l’extérieur. Il est possible que ce qui est arrivé à Samar soit le résultat de ce combat. Le prochain morceau d’Anupamaa va être très émouvant pour Anu (Rupali Ganhuly), Dimpy et Pakhi.

Dans les futurs morceaux d’Anupamaa, il pourrait arriver qu’Anuj se batte avec Sonu et qu’il sorte à son tour une arme pour tirer sur Anuj, mais Samar s’interpose et met sa vie en danger tout en sauvant Anuj. Mais Vanraj (Sudhanshu Pandey) accuse Anuj car il l’avait déjà prévenu de rester à l’écart de ces garçons, mais il s’est quand même battu avec eux. D’un autre côté, Dimpy pourrait également perdre son enfant à cause de ce traumatisme et Anu serait totalement dévastée. Voyons comment elle va gérer tout. Anu peut s’en vouloir, pensant que si elle l’avait forcé à porter le « raksha-dhaga », rien ne lui serait arrivé.

Anupamaa est l’une des émissions de télévision hindi les plus diffusées. La protagoniste principale, Anu, alias Rupali Ganguly, reçoit également un immense amour de la part de ses fans. Encore une fois, le dernier morceau est complètement déchirant, mais les téléspectateurs espèrent au mieux qu’Anu résoudra tout. Voyons ce qui se passe dans le prochain morceau d’Anupamaa.