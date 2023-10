Alerte spoiler Anupamaa : Anu et Vanraj pourront-ils obtenir justice pour Samar ?

Anupamaa Hindi TV show twist à venir, le 7 octobre : Dans le dernier morceau d’Anupamaa, tous les membres de la famille sont dévastés et pleurent en voyant Samar allongée sans vie devant eux. Anou (Rupali Ganguly) se débrouille et promet à Samar (Sagar Parekh) qu’elle prendra toujours soin de son enfant, ainsi que de Dimpy. Elle a également déclaré qu’il était le meilleur fils pour toujours. De l’autre côté, Vanraj (Sudhanshu Pandey), Anu et Dimpy autorisent tous à faire don des organes de Samar au garçon qui en a besoin pour survivre. Plus tard, Vanraj commence à crier sur Anuj (Gaurav Khanna) qu’à cause de ses problèmes de colère, Samar n’est plus mais Adhik, Paritosh et Bapuji lui ont fait comprendre que tout cela est arrivé à cause du destin, mais Anu fait confiance à Vanraj et part de là.

Anupamaa Twist à venir

Dans le prochain morceau d’Anupamaa, Anu (Rupali Ganguly) s’enfermera dans une pièce et ne sera pas prête à écouter Anuj. Va-t-elle vraiment se séparer d’Anuj ? Nous avons vu dans la nouvelle promo qu’Anu s’est excusée auprès d’Anuj et lui a dit que chaque fois qu’elle le voyait, elle se souvenait de tout ce qui était arrivé à Samar (Sagar Parekh). Eh bien, le producteur d’Anupamaa Rajan Shahi a également fait une grande mise à jour selon laquelle il y aurait une piste de spération entre MaAn et les fans sont vraiment contrariés par cette nouvelle. Mais il se peut qu’Anu comprenne la tragédie plus tard, lorsqu’elle aura composé.

Dans le futur morceau d’Anupamaa, nous pourrions voir tellement de rebondissements intéressants, car Vanraj (Sudhanshu Pandey) et Anu ne surmonteront jamais cette perte, mais ils décideront de s’en prendre aux assassins de Samar. Désormais, leur histoire tourne autour de l’obtention de justice pour Samar, mais les téléspectateurs attendent avec impatience de voir le rebondissement : comment Anuj et Anu vont-ils se réunir à nouveau ? Anu comprendra-t-elle qu’Anuj (Gaurav Khanna) a fait la bonne chose en tant qu’être humain ? Voyons où va l’histoire d’Anuj et Anupamaa.