Alerte spoiler Anupamaa : Anu est incapable de faire face au traumatisme de la perte de Samar

Anupamaa Hindi TV show twist à venir, le 5 octobre : Dans le dernier morceau d’Anupamaa, la nouvelle de la disparition de Samar laissera tout le monde secoué. Anupamaa (Rupali Ganguly) est complètement brisé et tombe inconscient à cause du traumatisme. Vanraj (Sudhanshu Pandey) Adhik et Anuj (Gaurav Khanna) atteindre l’hôpital pour récupérer le cadavre de Samar. Anu, Vanraj Dimpy et tous les membres de la famille ont le cœur brisé. Anu se souvient de Samar (Sagar Parekh) et la promesse qu’elle lui a faite, qu’elle prendra toujours soin de Dimpy et de son enfant.

Anu va-t-elle tout gérer ?

Dans le prochain morceau d’Anupamaa, Vanraj crie à Anuj (Gaurav Khanna) en disant que Samar n’est plus à cause de lui. Anu est choquée d’entendre cela mais Anuj continue de lui donner une explication sur ce qui s’est réellement passé. Mais Anu ne l’écoute pas et ferme la porte. Anu (Rupali Ganguly) veut rester seule et pleurer la mort de son fils. Mais nous verrons peut-être qu’elle se relèvera à nouveau à cause du dernier souhait de Samar et prendra soin de Dimpy. Et pour cela, il lui faudra retrouver des forces.

Anupamaa Twist à venir

Dans le futur morceau d’Anupamaa, nous pourrions voir de nombreux rebondissements alors qu’Anu décide de rester dans la maison du Shah avec Dimpy, mais nous devons attendre de voir si elle est capable de faire confiance à Anuj ? Comprendra-t-elle la situation qui s’est créée au club ? Va-t-elle le retrouver ? Il se peut qu’Anu décide d’obtenir justice pour Samar et de s’en prendre à Sonu et à son père politicien, indépendamment de leur influence ou de leur dangerosité.

Anupamaa est l’une des émissions de télévision hindi les plus diffusées. Le prochain morceau d’Anupamaa va être très intéressant car nous pourrions voir Anupamaa tout mettre en œuvre pour venger la mort de son fils. Mais sera-t-elle un jour capable de pardonner à Anuj et de le retrouver ?