Alerte spoiler Anupamaa : Anu comprendra-t-il la véritable intention de Vanraj et pardonnera-t-il à Anuj ?

Émission de télévision Anupamaa Hindi à venir, le 9 octobre: Dans le dernier morceau d’Anupamaa, Anu (Rupali Ganguly) et Vanraj (Sudhanshu Pandey) se souvient de l’enfance de Samar et s’effondre complètement. Anuj vient voir Anu mais Vanraj ne le laisse pas entrer dans la maison. Anu arrête Vanraj et parle à Anuj (Gaurav Khanna), disant qu’elle a besoin de temps et lui demande de partir. Pendant ce temps, Bapuji et Leela se comportent bien car ils savent qu’ils doivent rester forts pour leur famille.

Anu pardonnera-t-elle à Anuj ?

Dans le prochain morceau d’Anupamaa, cette fois Anu (Gaurav Khanna) perdra tous ses espoirs car cette fois c’est la perte de son enfant et c’est irréparable. Anupamaa a été extrêmement proche de Samar (Sagar Parek) , son ‘bakuda’ et survivre sans lui va être un énorme défi pour elle. Mais à cause de l’enfant de Samar, elle doit se relever et s’occuper de Dimpy. Nous verrons peut-être dans les prochains épisodes qu’Anu (Rupali Ganguly) pense qu’elle est la pire mère, qu’elle ne peut pas prendre soin de Samar et ne peut pas lui rendre justice. Mais juste à ce moment-là, elle a une vision où Samar arrive et lui fait comprendre que la vie est imprévisible et qu’elle a été la meilleure mère de tous les temps. Il lui promet qu’elle restera forte et gérera tout. Voyons si cela aide Anu à sortir de son traumatisme et à aider également sa famille.

Anupamaa Twist à venir

Dans le futur morceau d’Anupamaa, nous pourrions voir qu’Anu décide de rester dans la maison du Shah, et Vanraj crée à nouveau un malentendu entre Anuj et Anu. Il franchira cette fois toutes les limites et tentera à nouveau de se rapprocher d’Anu, car de toute façon il n’est pas prêt à accepter Kavya. Anu comprendra-t-il son intention ? Pardonnera-t-elle à Anuj ?

Anupamaa est l’émission la plus diffusée à la télévision et Anu règne sur de nombreux cœurs et est également une véritable source d’inspiration pour de nombreuses femmes. Le dernier morceau est très émouvant et il reste à voir comment Anu gère tout cela.