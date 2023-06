Alerte spoiler à venir pour Katha Ankahee : Viaan et Katha passent à nouveau deux belles journées ensemble ; Kailash Garewal va-t-il gâcher ce moment ?

Alerte spoiler à venir pour Katha Ankahee : Dans le dernier morceau de Katha Ankahee, on retrouve Viaan (Adnan Khan) et Katha se remettent enfin du virus, et nous voyons Ehsan (Samar Vermani) taquinent Viaan à propos de ce qu’ils ont fait toute la nuit, et nous voyons à nouveau Ehsan lui faire comprendre qu’il doit avancer vers Katha. Voyons si Viaan avance ou non. Une fois de plus, on voit la meilleure complicité entre Ehsan et Viaan. De l’autre côté, on voit que Katha est aussi heureuse et repense à sa nuit passée, qui était très belle. Plus tard, nous voyons Yuvraj devenir tendue à propos de Reet parce qu’elle est tendue à propos du présage de Katha et Garewal. Plus tard, nous voyons Aarav apporter des cadeaux à Viaan et Katha. Eh bien, la piste à venir va être très intéressante. Attendons de voir ce qui se passera ensuite.

Katha et Viaan partent à nouveau pour une conférence de deux jours

Dans le morceau à venir de Katha Ankahee, nous voyons une tournure intéressante où nous voyons Viaan (Adnan Khan) Ehsan et Katha (Aditi Sharma) sortir pour une réunion de conférence, et soudain nous voyons Ehsan (Samar Vermani) créer un drame et leur dire qu’il ne va pas. Eh bien, les téléspectateurs ont une chance de plus de voir le beau couple. Katha et Viaan Again partent pour une conférence de deux jours. Nous pouvons également voir qu’Aarav dit à Robin que sa mère est également allée à la conférence. Eh bien, nous devons attendre pour voir la tournure. Viaan remarquera-t-il ou non cette vérité ? Connaîtra-t-il ou non la mère d’Aarav ?

Katha Ankahee Twist à venir