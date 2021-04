Une alerte de santé publique a été émise pour environ 211 406 livres de produits de dinde hachée crue potentiellement liés à la maladie de la salmonelle hadar.

Le service de sécurité et d’inspection des aliments du ministère de l’Agriculture a émis une alerte samedi soir pour les produits fabriqués par Plainville Brands, LLC, basée à New Oxford, en Pennsylvanie.

Les produits concernés ont été expédiés dans des magasins du pays et ont des dates de «consommation / gel / vente avant» de janvier. L’alerte sanitaire indiquait que « certains produits pourraient être congelés et dans les congélateurs des consommateurs ».

Selon l’alerte sanitaire de l’USDA, un rappel n’a « pas été demandé car on pense que les produits ne sont plus disponibles pour les consommateurs à l’achat ».

Une liste des États et des magasins où les produits ont été vendus n’était pas incluse avec l’alerte sanitaire. Cependant, deux des quatre produits concernés ont été vendus chez Wegmans sous le nom de l’épicier.

Un autre produit touché est sous le nom de marque «Nature’s Promise», qui est une marque de magasin Hannaford avec des produits vendus dans les magasins Food Lion, Giant Food, Giant / Martin’s, Hannaford et Stop & Shop.

« Les consommateurs qui ont acheté ces produits sont exhortés à ne pas les consommer. Ces produits doivent être jetés ou retournés au lieu d’achat », indique l’alerte. « Les points de vente au détail susceptibles de recevoir des produits retournés par les consommateurs doivent détruire ce produit immédiatement. »

L’alerte sanitaire intervient alors que l’USDA, les Centers for Disease Control and Prevention et d’autres responsables de la santé publique et de la réglementation enquêtent sur « une épidémie multi-états de 28 maladies à Salmonella Hadar dans 12 États », les cas commençant entre le 28 décembre et le 4 mars.

L’enquête de retraçage pour l’un des cas « a identifié le patient consommé de la dinde hachée produite par Plainville Brands, LLC », indique l’alerte, ajoutant que « les preuves recueillies à ce jour ne relient pas toutes les maladies à cet établissement ».

« La consommation d’aliments contaminés par Salmonella peut provoquer la salmonellose, l’une des maladies bactériennes d’origine alimentaire les plus courantes », a déclaré l’USDA dans son alerte. « Les symptômes les plus courants de la salmonellose sont la diarrhée, les crampes abdominales et la fièvre dans les 12 à 72 heures suivant la consommation du produit contaminé. La maladie dure généralement de 4 à 7 jours. »

Produits de dinde hachée crue

Les produits de dinde hachée crue touchés ont été transformés entre le 18 et le 29 décembre. Les produits portent le numéro d’établissement EST. P-244 à l’intérieur de la marque d’inspection USDA. (Voir les photos des étiquettes ici.)

Les produits soumis à l’alerte de santé publique sont:

Paquets de 1 livre de Nature’s Promise Gratuit à partir de 94% LEAN | 6% FAT Dinde hachée avec «À utiliser avant / congeler / vendre avant le 1/1/21, 1/3/21, 1/4/21, 1/8/21 et 1/10/21 sur paquet. »

Paquets de 1 livre de Wegmans 94% LEAN | Dinde hachée à 6% de matières grasses avec «Utiliser avant / congeler / vendre avant la date du 1/3/21, 1/4/21, 1/8/21 et 1/10/21 sur le devant de l’emballage».

Paquets de 3 livres de Wegmans 94% LEAN | Dinde hachée à 6% de matières grasses avec «Utiliser avant / congeler / vendre avant la date du 1/3/21, 1/4/21, 1/8/21 et 1/10/21 sur le devant de l’emballage».

Paquets de 1 livre de dinde blanche moulue de Plainville Farms 93% | 7% de matières grasses avec «À utiliser avant / congeler / vendre avant le 1/10/21 sur le devant de l’emballage».

Les consommateurs ayant des questions peuvent contacter Yusef Robb au 323-384-1789 ou par e-mail à yusef@tkcommunicationsllc.com, selon l’alerte.

Pour des questions sur la salubrité des aliments, appelez la ligne sans frais de l’USDA pour la viande et la volaille au 1-888-MPHotline (1-888-674-6854) ou chat en direct via Ask USDA de 10 h à 18 h, heure de l’Est, du lundi au vendredi à https: //ask.usda.gov/s/.

