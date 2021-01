Une alerte sanitaire urgente a été émise à Melbourne après qu’une série de magasins populaires aient été exposés au coronavirus.

Un IKEA, Nando, un temple sikh et plusieurs bars ont été ajoutés à la liste croissante des sites d’exposition dans la ville mardi.

Les autorités sanitaires exhortent tous ceux qui ont visité les lieux à se faire tester le plus rapidement possible et à s’isoler.

L’avertissement intervient alors que Victoria a enregistré trois nouveaux cas acquis localement, portant le nombre de cas actifs à 38.

Quiconque a visité IKEA Springvale de 17h30 à 18h30 le 30 décembre est invité à se faire tester et à s’isoler.

On ne sait pas encore si les nouvelles infections sont liées à l’épidémie de Black Rock – qui était initialement liée au restaurant Buffalo Smile Thai.

Un cas de Covid-19 a également été signalé chez un voyageur de retour en quarantaine à l’hôtel.

Plus de 1 000 contacts primaires et secondaires s’isolent et un nombre croissant de sites d’exposition ont été identifiés.

Le temple sikh de Keysborough a été modifié en tant que site d’exposition mardi.

Quiconque s’est rendu sur le site entre 15 h et 15 h le 1er janvier est invité à se faire tester immédiatement.

Les restaurants de Melbourne, tels que Nando’s dans le CBD, le restaurant mexicain Fonda, le Melbourne Central Lion Hotel et l’European Bier Cafe ont également été mis en alerte.

Tao Dumplings à Camberwell et le Merrymen Cafe à Hampton ont également été touchés par le virus.

Un diner infecté a également visité la brasserie Stomping Ground à Collingwood.

Les nouvelles alertes viennent s’ajouter à la liste croissante des sites, qui comprend désormais plus de 100 sites d’exposition.

Les autorités sanitaires exhortent toutes les personnes qui ont visité les lieux à se faire tester dès que possible et à s’auto-isoler (Photo: Australiens faisant la queue pour les tests)

Les caves à raisins et à grains de Moorabbin ont également été transformées en site d’exposition lundi. Les acheteurs qui ont visité le magasin de bouteilles le 21 décembre de 14h à 22h, le 22 décembre de 10h à 18h, le 24 décembre de 13h à 22h, le 28 décembre de 20h05 à 20h47, le 29 décembre de 12h à 16h doivent être mis en quarantaine pendant 14 jours

Un Boost Juice au centre commercial Chadstone a été mis en alerte lundi après qu’un travailleur a été testé positif au virus.

« Notre équipe a été informée qu’une personne qui travaillait chez Boost Juice (en dehors des obligations) a renvoyé un test positif pour Covid-19 », a déclaré le centre.

«Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe de Boost Juice, les deux kiosques de Chadstone sont actuellement fermés et un nettoyage en profondeur a été entrepris.

Le centre attire environ 68 000 personnes lors de ses journées de négociation les plus chargées.

Un arrêt de chemin de fer Puffing Billy en émeraude a également été mis sur la liste des sites d’exposition.

Les tests génomiques montrent que la dernière épidémie de coronavirus de Victoria provenait de NSW. Sur la photo: un agent de santé prend les détails d’une personne avant d’effectuer un test Covid-19

Il s’agit de l’un des 13 sites liés au cluster où toute personne ayant visité pendant une période définie doit être testée immédiatement et mise en quarantaine pendant 14 jours.

Les visiteurs de 29 autres sites doivent être testés immédiatement et mis en quarantaine jusqu’à ce qu’ils obtiennent un résultat négatif.

Une troisième catégorie comporte un avertissement indiquant que toute personne qui développe des symptômes devrait se faire tester. Cela comprend plus de 50 sites.

Les tests génomiques montrent que la dernière épidémie de coronavirus de Victoria provient de NSW.

