À la suite d’un tigre de Ranthambore repéré portant une cravate métallique autour du cou, le département des forêts du gouvernement du Rajasthan a émis une « alerte rouge » pour toutes les réserves fauniques, sanctuaires et parcs de l’État jusqu’au 28 février 2021. Dans le cadre de «l’alerte rouge», tous les responsables forestiers ont reçu l’ordre d’intensifier les opérations de recherche et de demander l’aide de la police locale pour attraper les chasseurs et les criminels.

L’ordonnance publiée samedi dit: «Tous les responsables forestiers sous« Alerte rouge »ont reçu l’ordre d’intensifier les opérations de recherche et de demander l’aide de la police locale pour arrêter les chasseurs et les criminels. Le département annule en outre le congé de tous les agents sur le terrain. , et des indications ont été publiées sur des patrouilles efficaces contre les activités illégales dans les zones protégées », poursuit-il.

L’ordonnance a également ajouté que des rapports avaient déjà été reçus de la réserve de tigres de Ranthambore au sujet d’animaux capturés dans des pièges installés par des chasseurs.

« Cinq chasseurs ont également été récemment arrêtés à Mount Abu pour avoir chassé un cerf sambar, à la recherche de l’alerte rouge annoncée jusqu’en février 2021 », a-t-il déclaré. L’officier supérieur du département des forêts, Shruti Sharma, a émis des ordres clairs selon lesquels tous les officiers et employés travailleraient sérieusement à la chasse aux chasseurs pendant l’alerte rouge.

Auparavant, un total de 26 tigres ont également été portés disparus à Ranthambore.

Le tigre tacheté de fil T-108 a soulevé de nombreuses questions, telles que: ces tigres ont-ils également été des proies comme le T-108? Les responsables de la gestion forestière n’ont pas encore répondu à ce qui leur est arrivé.

Le député de Rajsamand, Diya Kumari, avait précédemment envoyé une lettre au ministre de l’Union de l’environnement et des forêts Prakash Javadekar en août pour demander que les orientations nécessaires soient fournies au gouvernement de l’État sur la manière d’enquêter sur les causes des récents décès de tigres afin de prévenir de tels incidents. ne se produisent plus.