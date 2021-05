Alerte Python: la police japonaise recherche un reptile de 3,5 mètres qui s’est échappé de l’appartement

Le propriétaire a signalé la disparition de son animal de compagnie jeudi soir, après être rentré du travail pour découvrir que le récipient en verre du serpent était vide, ont déclaré les médias locaux, citant la police. Le propriétaire, qui vit dans un appartement au deuxième étage de la ville de Yokohama, au sud de Tokyo, a également déclaré qu’il avait laissé la fenêtre ouverte pour aérer la pièce. Une équipe de 10 policiers a fouillé les bois voisins et d’autres zones pour trouver le reptile.

Le serpent disparu, un python réticulé jaune, est considéré comme le plus long serpent du monde. Il est originaire d’Asie du sud et du sud-est et peut atteindre jusqu’à 9 mètres de long.

Le python réticulé est souvent conservé comme animal de compagnie. En mars de cette année, un serpent de 2,5 mètres a été trouvé dans une ferme au Pays de Galles. Il a été remis à la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), qui a déclaré qu’il s’agissait probablement d’un animal de compagnie évadé ou abandonné.

Une licence est requise pour garder un python comme animal de compagnie. La police a déclaré que le propriétaire du reptile en fuite avait obtenu un permis du gouvernement local il y a quatre ans.

Le python réticulé n’est pas venimeux mais est capable de resserrer et d’étouffer sa proie. Il est connu pour s’attaquer aux humains. En 2017 et 2018, un homme et une femme en Indonésie ont été capturés et avalés par deux spécimens du reptile alors qu’ils s’occupaient de leurs récoltes.

