Alerte précoce et préparation ont probablement sauvé des milliers de vies pendant le cyclone Mocha

Les avertissements des agences météorologiques et la préparation des gouvernements locaux au cyclone imminent ont probablement sauvé des milliers de vies lors de la tempête qui a frappé le Bangladesh et le Myanmar ce week-end.

Des milliers de Rohingyas du Myanmar ont été déplacés vers des zones plus sûres jusqu’au passage du cyclone Mocha.

Le Département météorologique du Bangladesh affirme que les alertes précoces et « la diffusion appropriée et opportune des informations » ont permis aux autorités d’évacuer les personnes à temps.

Les alertes précoces des agences météorologiques et une meilleure préparation des gouvernements locaux et des agences d’aide ont probablement sauvé des milliers de vies lors d’un puissant cyclone qui a frappé le Bangladesh et le Myanmar au cours du week-end. Mais il y a des inquiétudes concernant un grand nombre de personnes toujours portées disparues dans des zones où les préparatifs faisaient défaut.

Dans le plus grand camp de réfugiés du monde, dans le district de Cox’s Bazar au Bangladesh, des milliers de Rohingyas du Myanmar ont été déplacés vers des zones plus sûres jusqu’au passage du cyclone Mocha. Mais dans les camps de Rohingya déplacés de l’État de Rakhine au Myanmar, où la tempête a frappé plus durement, la présence des agences d’aide est inégale et l’aide du gouvernement militaire du pays négligeable.

Seulement une vingtaine de morts ont été signalées par les médias au Myanmar, mais de nombreuses personnes sont toujours portées disparues dans les camps, qui auraient été gravement endommagés par des ondes de tempête. Il a été difficile d’obtenir des informations sur les zones touchées car les installations de télécommunication ont été endommagées par les vents violents de la tempête. La confirmation indépendante est difficile même en temps normal car l’armée limite les médias.

Au Bangladesh, le Premier ministre Sheikh Hasina a déclaré que plus de 700 000 personnes avaient été déplacées vers des abris contre les cyclones ou des installations de fortune, notamment des écoles et des mosquées.

Azizur Rahman, directeur du Département météorologique du Bangladesh, a déclaré que les alertes précoces et « la diffusion appropriée et opportune des informations » ont permis aux autorités de déplacer les gens vers un terrain plus sûr à temps.

UN PUISSANT CYCLONE LE LONG DE LA CÔTE OUEST DE LA BIRMANIE FAIT DES CENTAINES DE BLESSÉS ET AU MOINS 6 MORTS

L’agence météorologique indienne, le département météorologique indien, a suivi de près la tempête après sa détection le 27 avril. En tant que principale agence météorologique de la région, l’IMD est responsable du suivi des cyclones dans le nord de l’océan Indien, depuis les côtes d’Oman dans l’ouest Asie au Myanmar en Asie du Sud-Est.

Depuis 2010, il a amélioré sa technologie de suivi des tempêtes et fait désormais partie des prévisionnistes les plus précis des cyclones et autres phénomènes météorologiques extrêmes.

« Lorsque le cyclone Nargis, une tempête aussi puissante que le cyclone Mocha, a frappé le Myanmar en 2008, plus de 138 000 personnes sont mortes », a déclaré Mrutyunjay Mohapatra, chef de l’IMD.

« Nous avons fait de notre mieux pour transmettre toutes les informations que nous collectons et nos analyses aux autorités des régions côtières où le cyclone a finalement frappé », a déclaré Mohapatra. L’IMD a publié des mises à jour sur le cyclone toutes les trois heures au cours de la semaine dernière.

Le cyclone Mocha a touché terre dans le canton de Sittwe au Myanmar avec des vents soufflant jusqu’à 130 miles par heure, selon le Département météorologique du Myanmar. L’IMD avait prédit le site où le cyclone toucherait terre ainsi que l’heure.

« Nous avons pu prévoir cela avec précision quatre jours à l’avance, ce qui a donné suffisamment de temps aux autorités pour déplacer les communautés côtières vers des régions plus sûres », a déclaré Mohapatra.

L’amélioration des moyens d’avertir les gens des phénomènes météorologiques extrêmes devient de plus en plus importante en Asie du Sud, la région la plus densément peuplée du monde et également l’une des plus vulnérables au changement climatique.

Lors d’une visite en Inde l’année dernière, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré que l’Organisation météorologique mondiale investira 3,1 milliards de dollars pour mettre en place des systèmes d’alerte précoce à travers le monde. Selon l’OMM, près de la moitié des nations du monde – principalement des pays à faible revenu et de petits États insulaires – ne disposent d’aucun système d’alerte précoce.

« Les pays avec une couverture d’alerte précoce limitée ont une mortalité due aux catastrophes huit fois plus élevée que les pays avec une couverture élevée », a déclaré António Guterres.

Selon l’OMM, le nombre d’événements météorologiques extrêmes a quintuplé entre 1970 et 2019. Les pertes économiques ont encore augmenté, multipliées par sept. Cependant, grâce à l’amélioration des stratégies d’alerte précoce et de réduction des risques de catastrophe, le nombre de décès est tombé à 40 % du niveau de 1970.

Roxy Mathew Koll, climatologue à l’Institut indien de météorologie tropicale de la ville de Pune, a déclaré que les cyclones dans le golfe du Bengale s’intensifiaient plus rapidement, en partie à cause du changement climatique.

« Tant que les océans sont chauds et que les vents sont favorables, les cyclones conserveront leur intensité plus longtemps », a déclaré Koll.

Les cyclones tropicaux, appelés ouragans ou typhons dans d’autres régions, comptent parmi les catastrophes naturelles les plus dévastatrices au monde lorsqu’ils frappent des zones côtières densément peuplées.