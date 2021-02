Ajoutant au phénomène des objets non identifiés, un objet semblable à un OVNI a été vu par un pilote d’American Airlines au-dessus du nord-est du Nouveau-Mexique le 21 février. Rapports de Fox News que le FBI est au courant de l’observation confirmant la rencontre rapprochée avec « un long objet cylindrique » lorsque l’avion Airbus A320, le vol AA 2292, a volé de Cincinnati à Phoenix, était à une hauteur de 36 000 pieds au-dessus du Nouveau-Mexique.

Selon le rapport, Frank Connor, le porte-parole du FBI a confirmé l’incident, mais il n’a pas confirmé le lancement d’une enquête sur la question.

Il a exhorté toute personne au courant d’une activité suspecte ou criminelle à contacter son service local d’application de la loi ou le FBI et à ce qu’elle soit «en permanence avec nos partenaires fédéraux, étatiques, locaux et tribaux pour partager des renseignements et protéger le public».

Dimanche après-midi, l’équipage de conduite a vu un objet inhabituel se déplaçant rapidement au-dessus d’eux. Selon une transmission radio non confirmée interceptée par le blog Deep Horizon, le pilote demande au contrôle aérien s’il avait des cibles là-haut.

Steve Douglas, un passionné de radio aérienne, a partagé l’audio sur son blog, qui a ensuite été confirmé par American Airlines et a renvoyé d’autres questions au FBI. Dans le clip de 15 secondes, le pilote peut être entendu excité alors qu’il essaie de comprendre ce qui survolait leur vol.

On peut l’entendre expliquer la forme de l’objet cylindrique long de l’objet qui ressemble à un type de missile de croisière – a informé le contrôle de la circulation qu’il volait très vite juste au-dessus d’eux.

«Je déteste dire cela, mais cela ressemblait à un long objet cylindrique qui ressemblait presque à un type de missile de croisière – se déplaçant très vite juste au-dessus de nous», dit le pilote.

Actuellement, on ne sait toujours pas ce que le pilote aurait pu repérer dimanche.

Actualités mondiales rapporte que Douglas écoutait les ondes lorsqu’il a remarqué la voix du pilote ajoutant que la voix du pilote de cet avion était excitée et pouvait être entendue au-dessus de tous les autres aéronefs.

Douglas soupçonne qu’il était peu probable que l’objet soit un missile puisque les dimanches sont un «jour de congé» pour l’armée.