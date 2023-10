Alerte offre : vous pouvez désormais obtenir 120 £ de réduction sur un pack PS5 et EA Sports FC 24

Envie d’une Sony PS5 et EA Sports FC 24 pour son prix le moins cher jamais vu ? Bien sûr, vous le faites.

La semaine dernière, un forfait a chuté au prix de 479,99 £ – mais même cela a été amélioré par un nouveau forfait mis en ligne sur Amazon. Si vous jouez toujours sur une PlayStation 4 et que vous cherchez une excuse pour mettre à niveau, ne cherchez pas plus loin.

Après tout, nous sommes en octobre – c’est essentiellement Noël, n’est-ce pas ?

Les meilleures offres groupées Sony PlayStation 5 + EA Sports FC 24 du jour

Tu peux acheter une PlayStation 5 sur Amazon pour 479 £ – mais obtenez ceci – vous pouvez maintenant vous procurer une PS5 et CF24 acheté pour 409,99 £.

Dans notre revue du jeu, nous avons donné CF24 quatre étoiles et demie sur cinq, notant que le titre « reste la célébration incroyablement amusante et ridicule du football qu’il a toujours été ».

Cet accord n’est peut-être pas là pour toujours – alors vérifiez-le pendant que vous le pouvez…

Plus d’histoires d’EA Sports FC 24

Avec la sortie d’EA Sports FC 24, FFT a le guide complet au plus grand match de football avec notre grande revue du FC 24.

Nous avons un guide pour meilleurs merveilles, les meilleurs agents libres et les meilleures affaires disponible pour se connecter en mode Carrière. Nous avons également des listes de les joueurs les plus rapides du jeu, les meilleurs passeurs, les meilleurs tireurs de coup franc, les meilleurs plaqueurs, les meilleurs finisseurs – et bien sûr, tous les joueurs de pied faible 5 étoiles et tous les joueurs 5 étoiles en mouvements de compétences.

Si vous êtes un joueur d’Ultimate Team, nous avons une liste complète des plus de 100 étoiles disponibles sous forme de cartes Icône et Héros.

Besoin d’aide avec nos 10 meilleurs conseils d’experts – ou plus précisément, conseils d’attaque ou conseils défensifs? Nous avons un catalogue complet sur comment faire des mouvements d’habiletéy compris des regards spécifiques sur sautsle roulement talon-ballele Élastiqueun faux tir explosif, ‘le pont’le roulement de balle traînée, faire demi-tour, noix de muscade et le style arc-en-ciel – en plus, c’est la meilleure formation pour battre n’importe quel adversaire.