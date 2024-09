Alerte météo : avertissement de crue soudaine pour plusieurs comtés de l’Idaho

Le radar Doppler a indiqué des orages produisant de fortes pluies dans la zone avertie. Entre 1 et 1,5 pouces de pluie sont tombés. Le taux de précipitations prévu est de 1 à 1,5 pouces en 1 heure. Des quantités de pluie supplémentaires de 0,5 à 1 pouce sont possibles dans la zone avertie. Des crues soudaines sont en cours ou devraient commencer sous peu. Des précipitations excessives sur la cicatrice du brûlage entraîneront un flux de débris se déplaçant à travers la zone de l’incendie de lave. Le flux de débris peut être constitué de roches, de boue, de végétation et d’autres matériaux meubles. DANGER… Crue soudaine causée par des orages.

SSOURCE… Radar. IMPACT… Crues soudaines de petits ruisseaux et cours d’eau, zones urbaines, autoroutes, rues et passages souterrains ainsi que d’autres zones mal drainées et basses. * Les endroits susceptibles de connaître des crues soudaines comprennent… Four Bit Summit, Granite Peak, Sage Hen Reservoir, Southern Cascade Reservoir, Granger Butte et Indian Valley.