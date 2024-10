Alerte IQA élevée : Comment respirer de l’air pollué pourrait exposer votre cerveau à un risque sérieux d’accident vasculaire cérébral hémorragique | Santé

L’accident vasculaire cérébral hémorragique est une urgence neurologique qui survient lorsqu’un vaisseau sanguin situé à l’intérieur du cerveau se rompt et saigne. Elle met la vie en danger et peut être déclenchée par la pollution de l’air. Avec l’augmentation des niveaux de l’IQA, notamment dans les États de Delhi, de l’Haryana, du Pendjab et d’autres, la pollution de l’air est devenue un problème de santé urgent. Les polluants présents dans l’air peuvent affecter chaque partie du corps, des poumons au cœur en passant par la peau.

La pollution de l’air peut déclencher un accident vasculaire cérébral hémorragique. (Photo de l’American Speech-Language-Hearing Association)